El gabinete foral de Álava y Elkarrekin Podemos IU intensifican las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo

El pleno de las Juntas de Álava ha rechazado las enmiendas a la totalidad, gracias al voto de los tres procuradores de Elkarrekin Podemos IU, que se han sumado a los del PNV y el PSE-EE. Las enmiendas parciales se debatirán el lunes y martes, y el pleno de aprobación definitiva será el día 19.

VITORIA, 12/12/2025.- El diputado general de Álava, Ramiro González (d), conversa con su socios de Gobierno, los socialistas, Josu López Ubierna (i) y el diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructura, Jon Nogales (c), al comienzo del pleno celebrado este viernes en las Juntas Generales de Álava, en el que se han debatido las enmiendas a la totalidad a lps presupuestos. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
Ramiro González, diputado general de álava. Foto: EFE
Los presupuestos de Álava para el año 2026 siguen adelante tras rechazar las Juntas las enmiendas a la totalidad, gracias al voto de los tres procuradores de Elkarrekin Podemos IU, que se han sumado a los del PNV y el PSE-EE.

Quedaban tres enmiendas a la totalidad de EH Bildu, PP y Vox, y el pleno de las Juntas de Álava ha realizado una única votación de las mismas. El resultado ha sido de 23 a favor y 27 en contra -24 de PNV y PSE más las tres de Elkarrekin Podemos IU- con lo que los presupuestos siguen su tramitación.

Tras conseguirse un acuerdo en el conflicto laboral de las residencias privadas, la condición que ponía Elkarrekin Podemos IU para apoyar las cuentas forales, este grupo ha retirado su enmienda a la totalidad y en la votación de hoy ha permitido que sigan adelante las cuentas.

"Todavía desconozco por qué EH Bildu no le ha dicho a la Diputación por qué ha presentado la enmienda a la totalidad. Se lo ha dicho a los medios de comunicación, pero a la Diputación, nada, lo que denota muy poca voluntad de negociar", ha lamentado Ramiro González, diputado general de álava.

Por su parte, Eva López de Arroyabe, portavoz de EH Bildu en las Juntas, ha replicado que ellos sí han querido negociar y ha sido el diputado general el que no ha tenido voluntad: "El diputado general ha tenido miedo al ver que las políticas de EH Bildu sí redireccionaban las políticas forales y su voluntad ha sido cero".

Desde el PP, Iñaki Oyarzabal, ha defendido su enmienda a la totalidad porque considera que PNV y PSE-EE están "malgastando los impuestos y el esfuerzo de las familias alavesas. Cada año tiene 300 millones más y se lo come todo las superestructura".

El único procurador de Vox en las Juntas, Jonathan Romero, también ha defendido una enmienda a la totalidad contra unos presupuestos que se basan en la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

Tras seguir adelante las cuentas, las enmiendas parciales se debatirán el lunes y martes y el pleno de aprobación definitiva será el día 19. Antes del lunes, durante el fin de semana, el gabinete foral y Elkarrekin Podemos IU tienen que llegar a un acuerdo definitivo, aunque ambas partes lo dan por seguro.

