Arabako foru kabineteak eta Elkarrekin Podemos IUk negoziazioak areagotuko dituzte, akordio bat ixten saiatzeko

Arabako Batzar Nagusietako aurrekontu proposamena aurrera jarraitzea ahalbidetu du Elkarrekin Podemos IUk, koalizio horretako hiru prokuradoreen botoei esker. Zuzenketa partzialak astelehenean eta asteartean eztabaidatuko dira, eta behin betiko onarpenerako osoko bilkura hilaren 19an izango da.

Ramiro Gonzalez, Arabako ahaldun nagusia. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2026rako Arabako aurrekontuek aurrera jarraitzen dute, Batzarrek osoko zuzenketak baztertu ondoren. Elkarrekin Podemos IUk kontuak aurrera jarraitzea ahalbidetu du ostiral honetako bozketan, koalizio horretako hiru prokuradoreen botoei esker.

EH Bilduk, PPk eta Voxek aurkeztutako osoko zuzenketen inguruan bozketa bakarra egin dute Arabako Batzar Nagusietako osoko bilkuran. Aldeko 23 boto eta kontrako 27 zenbatu dira (EAJren eta PSE-EEren 24 eta Elkarrekin Podemos IUren hirurak).

Egoitza pribatuetako lan-gatazkan akordio bat lortu ondoren, Elkarrekin Podemos IUk osoko zuzenketa kendu du eta gaurko bozketan kontuak aurrera jarraitzea ahalbidetu du.

"Oraindik ez dakit zergatik EH Bilduk ez dion Arabako Foru Aldundiari esan zergatik aurkeztu duen osoko zuzenketa. Hedabideei esan die, baina Arabako Foru Aldundiari ezer ez, eta horrek negoziatzeko borondate gutxi adierazten du", deitoratu du Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak.

Eva Lopez de Arroyabe EH Bilduk Arabako Batzarretan duen bozeramaileak erantzun du eurek negoziatu nahi izan dutela, eta ahaldun nagusia izan dela borondaterik izan ez duena: "Ahaldun nagusia beldur izan da EH Bilduren politikek foru politikak birbideratzen zituztela ikusita, eta ez du negoziatzeko borondaterik izan".

Iñaki Oyarzabalek (PP) osoko zuzenketa defendatu du, EAJ eta PSE-EE "zergak igo eta Arabako familien esfortzua xahutzen" ari direla uste duelako. "Urtero 300 milioi gehiago ditu eta gainegiturak dena jaten du", gaineratu du.

Jonathan Romero Voxek Batzarretan duen prokuradorea ere osoko zuzenketaren alde agertu da, aurrekontuak 2030 Agendan eta Europako Itun Berdean oinarritzen direla iritzita.

Kontuak aurrera jarraitu ondoren, zuzenketa partzialak astelehenean eta asteartean eztabaidatuko dira, eta kontuen onarpenerako osoko bilkura hilaren 19an izango da. Asteburuan honetan, akordio batera iritsi behar dira EAJ, PSE-EE eta Elkarrekin Podemos IU.

