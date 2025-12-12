Arabako foru kabineteak eta Elkarrekin Podemos IUk negoziazioak areagotuko dituzte, akordio bat ixten saiatzeko
Arabako Batzar Nagusietako aurrekontu proposamena aurrera jarraitzea ahalbidetu du Elkarrekin Podemos IUk, koalizio horretako hiru prokuradoreen botoei esker. Zuzenketa partzialak astelehenean eta asteartean eztabaidatuko dira, eta behin betiko onarpenerako osoko bilkura hilaren 19an izango da.
2026rako Arabako aurrekontuek aurrera jarraitzen dute, Batzarrek osoko zuzenketak baztertu ondoren. Elkarrekin Podemos IUk kontuak aurrera jarraitzea ahalbidetu du ostiral honetako bozketan, koalizio horretako hiru prokuradoreen botoei esker.
EH Bilduk, PPk eta Voxek aurkeztutako osoko zuzenketen inguruan bozketa bakarra egin dute Arabako Batzar Nagusietako osoko bilkuran. Aldeko 23 boto eta kontrako 27 zenbatu dira (EAJren eta PSE-EEren 24 eta Elkarrekin Podemos IUren hirurak).
Egoitza pribatuetako lan-gatazkan akordio bat lortu ondoren, Elkarrekin Podemos IUk osoko zuzenketa kendu du eta gaurko bozketan kontuak aurrera jarraitzea ahalbidetu du.
"Oraindik ez dakit zergatik EH Bilduk ez dion Arabako Foru Aldundiari esan zergatik aurkeztu duen osoko zuzenketa. Hedabideei esan die, baina Arabako Foru Aldundiari ezer ez, eta horrek negoziatzeko borondate gutxi adierazten du", deitoratu du Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak.
Eva Lopez de Arroyabe EH Bilduk Arabako Batzarretan duen bozeramaileak erantzun du eurek negoziatu nahi izan dutela, eta ahaldun nagusia izan dela borondaterik izan ez duena: "Ahaldun nagusia beldur izan da EH Bilduren politikek foru politikak birbideratzen zituztela ikusita, eta ez du negoziatzeko borondaterik izan".
Iñaki Oyarzabalek (PP) osoko zuzenketa defendatu du, EAJ eta PSE-EE "zergak igo eta Arabako familien esfortzua xahutzen" ari direla uste duelako. "Urtero 300 milioi gehiago ditu eta gainegiturak dena jaten du", gaineratu du.
Jonathan Romero Voxek Batzarretan duen prokuradorea ere osoko zuzenketaren alde agertu da, aurrekontuak 2030 Agendan eta Europako Itun Berdean oinarritzen direla iritzita.
Kontuak aurrera jarraitu ondoren, zuzenketa partzialak astelehenean eta asteartean eztabaidatuko dira, eta kontuen onarpenerako osoko bilkura hilaren 19an izango da. Asteburuan honetan, akordio batera iritsi behar dira EAJ, PSE-EE eta Elkarrekin Podemos IU.
UCOk dokumentazioa eskatu du Correosen eta Ogasun zein Trantsizio Ekologikoko ministerioetan
Zehazki, kontratu eta dirulaguntzei buruzko dokumentazioa eskatu diete guardia zibilek, Leire Diezekin lotutako sarearen inguruko ikerketaren baitan. Prebarikazioa, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta erakunde kriminal bateko kide izatea leporatzen diete. Ikerketa zabalik dago oraindik.
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren ekarpenak onartuko dituzte 2026ko aurrekontuetarako, bi milioi euroko balioarekin
Partida nagusia EH Bilduren proposamen batentzat izango da, sistema instituzionala modernizatzeko helburuarekin, milioi bat euroko zenbatekoarekin. Halaber, PPren ekarpen bat jasoko dute, belaunaldien arteko bizikidetza programa bat sortzeko, eta Sumarrek Euskaldendak ekimenaren inguruan egindako ekarpen bat, besteak beste.
Nerea Kortajarena: "Madrilen gertatzen ari den guztia muturreraino argitu behar da"
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azpimarratu duenez, bere koalizioan "ustelkeria politikoarekiko tolerantzia zero da". Kortajarenaren arabera, "EH Bildu alderdi bakarretakoa da, ez bada bakarra, ustelkeria politiko kasurik ez duena".
EAJk "shock egoeran" ikusten du Espainiako Gobernua, eta 2026an hauteskunde orokorrak izango direla uste du
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak aitortu duenez, egoera "zaila" da, "legealdiko arriskua gero eta handiagoa da" eta "kezka handiagoa". "Shock egoeran dagoen Gobernu bat ikusten dugu", eta "ez daki erantzuten gainean datorkion guztiari eta matxismo salaketei".
Albiste izango dira: Aurrekontuen osoko zuzenketen eztabaida Araban eta Bizkaian, Lourdes Iriondori omenaldia eta Talgoren akziodunen ezohiko batzarra
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
'Txiki' eta Otaegiren senideek pozik eta eskertuta hartu dute aitortzaren berria
EITBk Mikel Paredesekin -Txiki-ren anaia- eta Mertxe Urtuzagarekin -Otaegiren lehengusina- hitz egin du. Lehendabizi, biktimen gurasoekin oroitu dira, aitortza jaso aurretik hil baitziren. Ondoren, eskerrak eman nahi izan dizkiete urte hauetan alboan izan dituztenei, batik bat, Juanjo Alvarez abokatu eta katedradunari, aitortza-prozesuan egindako lanagatik.
Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren euskal egoitza izango da EUDEL
Euskadiko Udalen Elkarteak jakinarazi duenez, datorren urtean, "mehatxuei eta gomendioei buruzko lehen txostena argitaratuko da, tokiko hautetsien funtsezko lana defendatzeko".
Eragile politiko eta sozialek 'Txiki' eta Otaegiren aitortza txalotu eta bide horretan jarraitzea eskatu dute
'Txiki' eta Otaegiren familiek urte hasieran aurkeztu zuten aitortza eskaria, Memoria Demokratikoaren Legea oinarri hartuta, eta duela bi aste eman zuen Espainiako Gobernuak aldeko ebazpena.
Elkarrekin Podemosek Arabako aurrekontuen osoko zuzenketa erretiratu du, ELAk adinekoen egoitzetan lortutako akordioaren ondoren
Sindikatuak aurreakordioa iragarri du lurraldeko Erresidentzien eta Etxebizitza Komunitarioen lehen hitzarmenerako, eta horrek Foru Aldundiaren eta koalizio morearen arteko negoziazioak desblokeatzea ekarri du.