El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de SEPI y al considerado socio de Cerdán
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que Piña es el titular, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Los delitos por los que se les investiga en el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto, son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los arrestados serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional tras agotar el plazo máximo de tres días de detención, durante los que han permanecido en calabazos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).
En paralelo a las detenciones, la UCO ha estado practicando desde el miércoles una veintena de entradas y registros y requerimientos de documentación en organismos, empresas y domicilios que estarían relacionados con los contratos bajo sospecha en varias provincias, entre ellas Madrid, Zaragoza, Sevilla o Navarra.
Así, los agentes han acudido a pedir información a la SEPI o a Correos, y han registrado la sede de Enusa, empresa de titularidad pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019). En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.
Este viernes, un día antes de que sean puestos a disposición judicial, la UCO ha acudido a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores.
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama de Leire Díez
Los agentes han solicitado documentación sobre contratos y subvenciones. El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.