Leire Diez, SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso galdekatuko ditu epaileak
Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko epaileak Leire Diez militante sozialista ohia, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso galdekatuko ditu larunbat honetan.
Hirurak asteazkenean atxilotu zituzten, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteen ustez, kontratu publikoetan irregulartasunak egiteagatik. Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko 6. Epaitegi Zentralak zuzendutako operazioaren baitan egin zituzten atxiloketak. Piña da operazio horren titularra, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzarekin koordinatuta.
Prebarikazioa, bidegabeko eralgitzea, eragimen-trafikoa eta erakunde kriminala dira sekretupean dagoen auzi horren esparruan ikertzen zaizkien delituak.
Atxilotuak Auzitegi Nazionalaren esku utziko dituzte, atxiloketaren gehieneko hiru eguneko epea agortu ondoren. Guardia Zibilaren Komandantziak Tres Cantosen (Madril) daukan kalabazoetan egon dira asteazkenetik.
Atxiloketekin batera, UCO hogei bat sarrera eta miaketa eta dokumentazio-errekerimendu egiten ari da asteazkenetik, hainbat probintziatan, besteak beste, Madrilen, Zaragozan, Sevillan eta Nafarroan, susmopean dauden kontratuekin zerikusia duten erakunde, enpresa eta etxeetan.
Hala, agenteak SEPIra edo Correosera joan dira informazioa eskatzera, eta Enusaren egoitza erregistratu dute. Enusa titulartasun publikoko enpresa da, lehenengoaren menpekoa, eta Leire Díez komunikazio-arduradun gisa kontratatuta egon zen, Vicente Fernández SEPIren buru izan zen garaian (2018-2019). Correosen, non Filateliako zuzendari izatera iritsi zen, hainbat kargu izan zituen 2023ra arte.
Ostiral honetan, epailearen esku utzi baino egun bat lehenago, UCO Ogasun eta Trantsizio Ekologikoko Ministerioen mendeko erakundeetara joan da, batez ere zuzendaritza nagusietara, ikertzaileen luparen pean egindako kontratuei eta dirulaguntzei buruzko dokumentazioaren bila.
UCOk dokumentazioa eskatu du Correosen eta Ogasun zein Trantsizio Ekologikoko ministerioetan
Zehazki, kontratu eta dirulaguntzei buruzko dokumentazioa eskatu diete guardia zibilek, Leire Diezekin lotutako sarearen inguruko ikerketaren baitan. Prebarikazioa, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea eta erakunde kriminal bateko kide izatea leporatzen diete. Ikerketa zabalik dago oraindik.