El PP afirma que PNV y PSOE "son indistinguibles": "Es una coalición de intereses privados"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el PNV y PSOE son "indistinguibles, tienen una unidad de acción y a lo mejor un centro de negocios conjunto, están dispuestos a priorizar el poder y por eso el PNV no se separa un milímetro de Sánchez, a pesar de su hundimiento".



El PP vasco ha celebrado hoy en Vitoria-Gasteiz su comida navideña, en la que tanto Tellado como el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, han centrado sus críticas en el PNV.



Tellado ha acusado a los nacionalistas vascos de haberse convertido "en una muleta fiel de Sánchez, quizás por miedo a perder el poder, porque prefieren conservar cada gobierno que depende del partido socialista y no arriesgar los sillones". "Ahora empezamos a ver que quizá cada saqueo a las arcas públicas, que quizá el PNV también estuvo desde el principio en el ajo de la corrupción, y eso explicaría muchas cosas que han sucedido esta la legislatura. Ha sido una coalición no de gobierno, sino una coalición de intereses privados que unen al PSOE y al PNV", ha agregado.



La consecuencia es que ambos "tienen abandonados los problemas de los ciudadanos, la vivienda, la inmigración ilegal. Ellos están a lo suyo, los del PSOE y el PNV, a ver si pueden correr un poco más que la guardia civil, a ver si pueden escapar de las investigaciones de los jueces".



Por su parte, De Andrés ha criticado "la hipocresía del PNV, que en su momento, no siguió apoyando al PP -cuando dejó caer a Rajoy-, luego llegó Feijoó, y dijeron que no porque estaba Vox. Excusas. Lo que hace ahora, al seguir apoyando a Sánchez, muestra que su umbral ético es el mismo que el del PSOE, porque le tolera todo".

