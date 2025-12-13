COMIDA NAVIDEÑA DEL PP
El PP afirma que PNV y PSOE "son indistinguibles": "Es una coalición de intereses privados"

El PP vasco ha celebrado hoy en Vitoria-Gasteiz su comida navideña, en la que tanto Tellado como el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, han centrado sus críticas en el PNV.
VITORIA (ESPAÑA), 13/12/2025.- El secretario general del PP, Miguel Tellado (d) junto al presidente popular vasco, Javier de Andrés (i) durante el almuerzo de Navidad que celebra este sábado en Vitoria el partido en Álava. EFE / L. Rico
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EAJ eta PSOE "bereizezinak" direla esan du PPk: "Interes pribatuen koalizioa da"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el PNV y PSOE son "indistinguibles, tienen una unidad de acción y a lo mejor un centro de negocios conjunto, están dispuestos a priorizar el poder y por eso el PNV no se separa un milímetro de Sánchez, a pesar de su hundimiento".

El PP vasco ha celebrado hoy en Vitoria-Gasteiz su comida navideña, en la que tanto Tellado como el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, han centrado sus críticas en el PNV.

Tellado ha acusado a los nacionalistas vascos de haberse convertido "en una muleta fiel de Sánchez, quizás por miedo a perder el poder, porque prefieren conservar cada gobierno que depende del partido socialista y no arriesgar los sillones". "Ahora empezamos a ver que quizá cada saqueo a las arcas públicas, que quizá el PNV también estuvo desde el principio en el ajo de la corrupción, y eso explicaría muchas cosas que han sucedido esta la legislatura. Ha sido una coalición no de gobierno, sino una coalición de intereses privados que unen al PSOE y al PNV", ha agregado.

La consecuencia es que ambos "tienen abandonados los problemas de los ciudadanos, la vivienda, la inmigración ilegal. Ellos están a lo suyo, los del PSOE y el PNV, a ver si pueden correr un poco más que la guardia civil, a ver si pueden escapar de las investigaciones de los jueces".

Por su parte, De Andrés ha criticado "la hipocresía del PNV, que en su momento, no siguió apoyando al PP -cuando dejó caer a Rajoy-, luego llegó Feijoó, y dijeron que no porque estaba Vox. Excusas. Lo que hace ahora, al seguir apoyando a Sánchez, muestra que su umbral ético es el mismo que el del PSOE, porque le tolera todo".

PP Vasco PP Pedro Sánchez EAJ-PNV Política

