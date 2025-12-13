Gure Esku pide "poner la voluntad mayoritaria por encima de visiones partidistas" y reclama el derecho a decidir
Gure Esku ha realizado un llamamiento "a los representantes políticos de Euskal Herria y al resto de agentes políticos y sociales" para que se ponga "la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca por encima de visiones partidistas" y ha reclamado el derecho a decidir "libre y democráticamente nuestro futuro".
Dicha declaración se ha realizado en el marco de la Asamblea General de la asociación, que ha tenido lugar este sábado en Vitoria-Gasteiz, y donde han expresado que "hoy está más cerca la posibilidad de avanzar en la vía hacia la soberanía".
"Que tengamos dificultades y que carezcamos de capacidad de decisión para responder a los problemas del día a día y a los retos del futuro no significa que no exista la posibilidad de avanzar ni que no hayamos reunido fuerzas suficientes para hacerlo", han defendido, porque entienden que "en las últimas décadas" se han generado "las bases para avanzar como país".
Han apelado a "actuar con responsabilidad histórica", tanto "los los agentes políticos y sociales como la ciudadanía", y han llamado a "actuar con ambición y determinación y dar pasos proporcionados a la importancia del momento político".
"Frente al desgaste competencial o las tendencias centralistas de los Estados español y francés, tenemos la voluntad de adoptar las decisiones nosotras y nosotros mismos, en nuestro propio país", han reclamado.
Entre las demandas trasladadas "a los representantes políticos de Euskal Herria y al resto de agentes políticos y sociales", Gure Esku pide poner la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca por encima de visiones partidistas, el derecho "de vascos y vascas a decidir libre y democráticamente nuestro futuro", y revitalizar, con un nuevo impulso, el euskera y la cultura vasca.
Esto último, desde la asociación, lo consideran "urgente", ya que en su opinión "es hora de que el euskera sea reconocido como lengua oficial, y con todos los derechos que le corresponden", para lo que es necesario "articular una arquitectura jurídico-política adecuada y eficaz para la protección, fortalecimiento y difusión de la cultura vasca".
