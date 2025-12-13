Gure Eskuk "gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzea" eskatu du eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du
Erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformak Bazkideen Batzarra egin du Gasteizen. "Eragile politiko eta sozialek ardura eta anbizioz jokatu behar dute une historiko honetan burujabetza osoaren bidean urrats sendoak egiteko", adierazi dute.
"Euskal Herriko ordezkari politikoei eta gainerako eragile politiko eta sozialei" dei egin die Gure Eskuk "euskal herritarren gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzeko", eta "gure etorkizuna libre eta demokratikoki" erabakitzeko eskubidea aldarrikatu dute beste behin ere.
Gasteizen egin den Bazkideen Batzarrean, testuinguru politikoari buruzko ebazpena onartu dute. Horretan, "eragile politiko eta sozialek ardura eta anbizioz jokatu behar dute une historiko honetan burujabetza osoaren bidean urrats sendoak egiteko", adierazi dute.
"Zailtasunak izateak eta eguneroko arazoei eta etorkizuneko erronkei erantzuteko erabakitzeko gaitasunik ez izateak ez du esan nahi aurrera egiteko aukerarik ez dagoenik, ezta hori egiteko indar nahikorik bildu ez dugunik ere", defendatu dute, "azken hamarkadetan herri gisa aurrera egiteko oinarriak" sortu direla uste baitute.
"Erantzukizun historikoarekin jokatzeko" deia egin dute, "bai eragile politiko eta sozialek, bai herritarrek", eta "anbizioz eta erabakitasunez jokatzeko eta une politikoaren garrantziari egokitutako urratsak emateko" deia egin dute.
"Espainiako eta Frantziako estatuen eskumenen higaduraren edo joera zentralisten aurrean, geure herrian erabakiak geuk hartzeko borondatea dugu", aldarrikatu dute.
"Euskal Herriko ordezkari politikoei eta gainerako eragile politiko eta sozialei" helarazitako eskakizunen artean, Gure Eskuk eskatu du euskal herritarren gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzea, "euskal herritarrek gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko dugun eskubidearen alde, eta, bultzada berri batekin, euskara eta euskal kultura biziberritzea".
Azken hori, Gure Eskuren ustez, "premiazkoa" da. Izan ere, "euskara hizkuntza ofizial gisa onartzeko garaia da, dagozkion eskubide guztiekin", eta, horretarako, beharrezkoa da "arkitektura juridiko-politiko egokia eta eraginkorra artikulatzea, euskal kultura babestu, indartu eta zabaltzeko".
CAFen kontrako protesta batek Bilboko tranbia geldiarazi du eta Ertzaintzak pertsona bat atxilotu du
Atxilotuak identifikatzeari uko egin dio, Segurtasun Sailaren arabera. Atxilotzeko unean liskarra sortu da, eta Ertzaintzaren lau agente zauritu dira. Protestaren deitzaileek jakinarazi dutenez, hainbat pertsona zauritu dira, jasotako kolpeen ondorioz.
Bilboko tranbiaren zerbitzua eten dute CAFek Israelekin dituen kontratuak etetea eskatzeko
"Boikot Israel. Palestina askatu" lelopean, dozenaka pertsona tranbiaren errailetan etzan dira, bidea oztopatzeko. Ertzaintzak pertsona bat atxilotu du, eta hainbat pertsona zauritu dira, kolpeak hartuta.
EAJ eta PSOE "bereizezinak" direla uste du PPk: "Interes pribatuen mesederako koalizioa da"
Euskadiko PPk Gabonetako bazkaria egin du gaur Gasteizen, eta Miguel Telladok eta Javier De Andres EAEko PPko presidenteak EAJri zuzendu dizkiote kritikak.
Andueza: "Aurrekontu akordioak lortzea Euskadiren alde jokatzea da, horren alde lan egitea"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, Eusko Legebiltzarrean eta beste erakundeetan sozialisten babesarekin onartu diren edo onartuko diren aurrekontuek argi erakusten dute sozialistak, beste batzuek ez bezala, ez daudela denbora galtzen.
Leire Diez eta Antxon Alonso aske utzi ditu epaileak, kautelazko neurriekin
Aurretik, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak Leire Diez PSOEko militante ohia, Vicente Fernandez Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko (SEPI) presidente ohia eta Antxon Alonso enpresaburu gipuzkoarra kautelazko neurriekin aske uzteko eskatu dio epaileari.
Estebanek, Sanchezi: “Eskandaluen jarioa geldiarazi edo hauteskundeak deitu”
EAJren IX. Batzar Nagusiaren amaieran hitza hartu du EBBko presidenteak. Buruzagi jeltzalearen ustez, hauteskundeak deitu “beste aukerarik ez du” Espainiako Gobernuko presidenteak. “Hilabete batzuk iraun ditzake, baina ez urtebete eta erdi: ez da serioa”, erantsi du.
Podemos Euskadik esan du lortzen dituen akordioak gehiengoaren eskubideak bermatzeko direla
Richar Vaquero koordinatzaileak Arabako aurrekontuen inguruan irekitako negoziazioak aipatu ditu; izan ere, Aldundia eta Elkarrekin Podemos-IU akordio bat lortzear daude. "Irmotasun berarekin negoziatzen jarraituko dugu", azpimarratu du.
EAJk datozen lau urteetarako estatutuak onartu ditu militantziaren parte hartzea “sendotu eta aktibatzeko”
Jeltzaleek bilera egin dute gaur Gasteizen EAJren Aberri Estatutu berriak onesteko. Parte hartzea sustatzeko hainbat neurri berri txertatu dituzte, hala nola gai jakinen inguruan alderdikideen iritzia biltzeko kontsultak egitea eta "EAJren jarraitzaile" figura sortzea. Era berean, euskararen eta berdintasunaren defentsa egiteko protokolo eta jarraibideak zehaztu dituzte.
Leire Diez, SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso galdekatuko ditu epaileak
Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko epaileak Leire Diez militante sozialista ohia, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso galdekatuko ditu larunbat honetan.