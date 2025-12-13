ERABAKITZEKO ESKUBIDEA
Gure Eskuk "gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzea" eskatu du eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du

Erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformak Bazkideen Batzarra egin du Gasteizen. "Eragile politiko eta sozialek ardura eta anbizioz jokatu behar dute une historiko honetan burujabetza osoaren bidean urrats sendoak egiteko", adierazi dute.

2025 abenduaren 13an
Gure Eskuko militanteek bilera egin dute larunbat honetan Gasteizen. Argazkia: Gure Esku
Agentziak | EITB

"Euskal Herriko ordezkari politikoei eta gainerako eragile politiko eta sozialei" dei egin die Gure Eskuk "euskal herritarren gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzeko", eta "gure etorkizuna libre eta demokratikoki" erabakitzeko eskubidea aldarrikatu dute beste behin ere.

Gasteizen egin den Bazkideen Batzarrean, testuinguru politikoari buruzko ebazpena onartu dute. Horretan, "eragile politiko eta sozialek ardura eta anbizioz jokatu behar dute une historiko honetan burujabetza osoaren bidean urrats sendoak egiteko", adierazi dute.

"Zailtasunak izateak eta eguneroko arazoei eta etorkizuneko erronkei erantzuteko erabakitzeko gaitasunik ez izateak ez du esan nahi aurrera egiteko aukerarik ez dagoenik, ezta hori egiteko indar nahikorik bildu ez dugunik ere", defendatu dute, "azken hamarkadetan herri gisa aurrera egiteko oinarriak" sortu direla uste baitute.

"Erantzukizun historikoarekin jokatzeko" deia egin dute, "bai eragile politiko eta sozialek, bai herritarrek", eta "anbizioz eta erabakitasunez jokatzeko eta une politikoaren garrantziari egokitutako urratsak emateko" deia egin dute.

"Espainiako eta Frantziako estatuen eskumenen higaduraren edo joera zentralisten aurrean, geure herrian erabakiak geuk hartzeko borondatea dugu", aldarrikatu dute.

"Euskal Herriko ordezkari politikoei eta gainerako eragile politiko eta sozialei" helarazitako eskakizunen artean, Gure Eskuk eskatu du euskal herritarren gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzea, "euskal herritarrek gure etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko dugun eskubidearen alde, eta, bultzada berri batekin, euskara eta euskal kultura biziberritzea".

Azken hori, Gure Eskuren ustez, "premiazkoa" da. Izan ere, "euskara hizkuntza ofizial gisa onartzeko garaia da, dagozkion eskubide guztiekin", eta, horretarako, beharrezkoa da "arkitektura juridiko-politiko egokia eta eraginkorra artikulatzea, euskal kultura babestu, indartu eta zabaltzeko".

