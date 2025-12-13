Suspendido el servicio del tranvía de Bilbao por una protesta para exigir a CAF romper con Israel
Bajo el lema "Boikot Israel. Palestina Askatu", varias personas se han tumbado sobre las vías del tranvía de Bilbao, en el centro de la ciudad, bloqueando su paso a la altura de la Plaza Circular. La Ertzaintza ha detenido a una persona y varias han resultado heridas con contusiones.
Durante la protesta, la Ertzaintza ha detenido a una persona que se ha negado a identificarse. El Departamento de Seguridad informa de cuatro agentes heridos por contusiones. Los convocantes de la protesta, en un comunicado, han denunciado también varios heridos por contusiones.
Andueza destaca que llegar a acuerdos presupuestarios supone trabajar por Euskadi
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha subrayado que los presupuestos aprobados o que se van a firmar con el apoyo de los socialistas en el Parlamento Vasco y en otras instituciones demuestran que ellos no pierde el tiempo, a diferencia de otros.
El PP afirma que PNV y PSOE "son indistinguibles": "Es una coalición de intereses privados"
El PP vasco ha celebrado hoy en Vitoria-Gasteiz su comida navideña, en la que tanto Tellado como el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, han centrado sus críticas en el PNV.
Esteban, a Sánchez: "O se frena la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral"
El presidente del EBB ha tomado la palabra al término de la IX Asamblea General del PNV. Para el dirigente jeltzale, el presidente español no tiene "otra" y le ha urgido a tomar la decisión. "Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio", ha añadido.
El juez deja en libertad, con medidas cautelares, a Leire Díez y el empresario Antxon Alonso
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez que dejara en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario guipuzcoano Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.
Podemos Euskadi dice que los acuerdos que alcanza son para garantizar los derechos de la mayoría
El coordinador Richar Vaquero ha aludido a las negociaciones abiertas sobre los presupuestos de Álava, en las que tanto la Diputación como Podemos dan por seguro un acuerdo. "Seguiremos negociando con la misma firmeza", ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que Podemos no firmará "cualquier cosa".
El PNV aprueba sus nuevos estatutos con el objetivo de "fortalecer y activar la militancia"
Los jeltzales se han reunido hoy en Vitoria-Gasteiz, en la última sesión de la IX Asamblea General. Los nuevos Estatutos Nacionales incluyen nuevas medidas para fomentar la participación, como consultas no vinculantes sobre temas concretos, o la creación de una figura de simpatizante del partido denominada “Alderdizaleak” . También se han establecido protocolos y mecanismos para la defensa del euskera y la igualdad.
El juez interroga a Leire Díez, al expresidente de SEPI y al considerado socio de Cerdán
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga este sábado a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y a Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, ambos investigados en el caso Koldo.
Chivite cree que al PSOE "le ha faltado rapidez y contundencia" ante el acoso sexual
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recordado que el PSOE es el único partido que cuenta con un protocolo para los casos de abuso sexual, aunque cree "debe mejorarse en aras a la protección de las víctimas, a la garantía de las víctimas y a una actuación rápida, eficaz y justa".