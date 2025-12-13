Los jeltzales se han reunido hoy en Vitoria-Gasteiz, en la última sesión de la IX Asamblea General. Los nuevos Estatutos Nacionales incluyen nuevas medidas para fomentar la participación, como consultas no vinculantes sobre temas concretos, o la creación de una figura de simpatizante del partido denominada “Alderdizaleak” . También se han establecido protocolos y mecanismos para la defensa del euskera y la igualdad.