Suspendido el servicio del tranvía de Bilbao por una protesta para exigir a CAF romper con Israel

Tranbiaren zerbitzua eten dute protesta batekin.
18:00 - 20:00

Varios personas se han tumbado en las vías del tranvía, obstaculizando su paso. EITB

Euskaraz irakurri: Bilboko tranbiaren zerbitzua eten dute CAFek Israelekin dituen kontratuak eteteko eskatzeko
EITB

Bajo el lema "Boikot Israel. Palestina Askatu", varias personas se han tumbado sobre las vías del tranvía de Bilbao, en el centro de la ciudad, bloqueando su paso a la altura de la Plaza Circular. La Ertzaintza ha detenido a una persona y varias han resultado heridas con contusiones. 

Tranvía de Bilbao Manifestaciones Palestina Israel Política

