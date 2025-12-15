Sánchez se reunirá con Junqueras (ERC) a principios de año para abordar la continuidad de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirán a principios de 2026 para abordar la continuidad de la legislatura. Lo ha avanzado el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en una rueda de prensa, en la que ha explicado que así lo acordaron Junqueras y Sánchez durante una llamada este fin de semana ante "las noticias aparecidas que pueden poner en riesgo la continuidad de la legislatura".

Según han explicado los republicanos, Junqueras ha propuesto a Sánchez que abra una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que dieron apoyo a su investidura para explicar "qué piensa hacer" ante los casos de corrupción y de acoso en su partido.

En este sentido, ERC pide concreciones en el cumplimiento de los acuerdos y unas "medidas para democratizar plenamente todos los ámbitos institucionales que continúan con déficits democráticos, entre ellos su propio partido", en referencia al PSOE.

En la comparecencia que ha realizado este lunes, Pedro Sánchez, preguntado por esta reunión, ha confirmado que se reunirá con Junqueras y con ERC “como hago con todos los grupos parlamentarios, porque es mi deber y mi responsabilidad”.

En lo que respecta a Junts, Sanchez ha reconocido que “la relación” con el partido catalán “está rota”, aunque ha mostrado “su voluntad absoluta” de cumplir con los acuerdos alcanzados con esta formación, en la llamada ‘Declaracion de Bruselas’. “El Gobierno quiere tender la mano y continuar la hoja de ruta que acordamos”, ha dicho, en este sentido. “Voluntad absoluta de lograr cumplir con los acuerdos marcados con Junts per Catalunya”, ha manifestado Sánchez.