Sanchez Junquerasekin (ERC) bilduko da urte hasieran, legegintzaldian aurrera nola egin aztertzeko

Juntsi dagokionez, Pedro Sanchezek aitortu du Kataluniako alderdiarekin "harremana hautsita" dagoela, baina akordioak betetzeko "erabateko borondatea" agertu du.
Isaac Albert (ERC). Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Oriol Junqueras ERCren burua 2026ko hasieran bilduko dira legegintzaldiak aurrera nola egingo duen aztertzeko. Hori aurreratu du Isaac Albert ERCren Komunikazio idazkariorde eta bozeramaileak astelehen honetan. 

Horren esanetan, "legegintzaldiaren jarraipena arriskuan jar dezaketen albisteen aurrean", eta ERCk eskatuta, Junquerasek eta Sanchezek bilera hori egitea adostu dute asteburuan.

Kataluniako alderdiak azaldu duenez, inbestidurari babesa eman zioten talde parlamentarioekin bilera-sorta bat irekitzea proposatu dio Junquerasek Sanchezi, alderdiko ustelkeria eta jazarpen kasuen aurrean "zer egingo duen" azaldu dezan. 

Ildo horretan, PSOEri erreferentzia eginez, ERCk akordioak betetzeko zehaztasunak eta "defizit demokratikoekin jarraitzen duten eremu instituzional guztiak erabat demokratizatzeko neurriak" eskatu ditu.

Pedro Sanchezek, bere aldetik, astelehen honetan egindako agerraldian baieztatu du  Junquerasekin eta ERCrekin bildu egingo dela, "talde parlamentario guztiekin" egiten duen bezala, "nire betebeharra eta erantzukizuna delako", bere hitzetan. 

Juntsi dagokionez, Sanchezek aitortu du Kataluniako alderdiarekin "harremana hautsita" dagoela, baina alderdi horrekin Bruselako adierazpena deiturikoan lortutako akordioak betetzeko "erabateko borondatea" agertu du. "Gobernuak eskua luzatu nahi du, eta adostutako bide-orriarekin jarraitu", esan du. "Junts per Catalunyarekin adostutako akordioak betetzeko prest" dagoela adierazi du Sanchezek.

