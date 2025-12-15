Sanchez Junquerasekin (ERC) bilduko da urte hasieran, legegintzaldian aurrera nola egin aztertzeko
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Oriol Junqueras ERCren burua 2026ko hasieran bilduko dira legegintzaldiak aurrera nola egingo duen aztertzeko. Hori aurreratu du Isaac Albert ERCren Komunikazio idazkariorde eta bozeramaileak astelehen honetan.
Horren esanetan, "legegintzaldiaren jarraipena arriskuan jar dezaketen albisteen aurrean", eta ERCk eskatuta, Junquerasek eta Sanchezek bilera hori egitea adostu dute asteburuan.
Kataluniako alderdiak azaldu duenez, inbestidurari babesa eman zioten talde parlamentarioekin bilera-sorta bat irekitzea proposatu dio Junquerasek Sanchezi, alderdiko ustelkeria eta jazarpen kasuen aurrean "zer egingo duen" azaldu dezan.
Ildo horretan, PSOEri erreferentzia eginez, ERCk akordioak betetzeko zehaztasunak eta "defizit demokratikoekin jarraitzen duten eremu instituzional guztiak erabat demokratizatzeko neurriak" eskatu ditu.
Pedro Sanchezek, bere aldetik, astelehen honetan egindako agerraldian baieztatu du Junquerasekin eta ERCrekin bildu egingo dela, "talde parlamentario guztiekin" egiten duen bezala, "nire betebeharra eta erantzukizuna delako", bere hitzetan.
Juntsi dagokionez, Sanchezek aitortu du Kataluniako alderdiarekin "harremana hautsita" dagoela, baina alderdi horrekin Bruselako adierazpena deiturikoan lortutako akordioak betetzeko "erabateko borondatea" agertu du. "Gobernuak eskua luzatu nahi du, eta adostutako bide-orriarekin jarraitu", esan du. "Junts per Catalunyarekin adostutako akordioak betetzeko prest" dagoela adierazi du Sanchezek.
Zure interesekoa izan daiteke
"Immobilismoa ez da aukera bat", ohartarazi dio Sumarrek Sanchezi, eta aldaketak eskatu dizkio berriro
Ernest Urtasunek adierazi duenez, legealdiko une "oso larria" da, PSOEri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuen eta buruzagi sozialisten aurkako sexu-jazarpen salaketen aurrean.
Sanchezek adierazi du "feminismoarekiko erabateko konpromisoa" duela eta ustelkeriaren aurka "irmo" diharduela
Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Moncloan, urtearen balantzea egiteko. Azpimarratu duenez, legealdia amaitzeko borondatea du, eta horretarako babesak "harrien azpian ere" bilatuko dituela hitzeman.
Espainiako Gobernuaren egoera "jasanezina" dela dio Urkulluk
'Forum Europa. Tribuna Euskadi' saioan egindako hitzaldian, Euskal Herriko gaurko egoera politikoa ere aztertu du eAtlantic Fundazioko presidenteak, eta garrantzia kendu die EAJren eta PSEren arteko "desadostasunei", horren iritzian, "egonkortasunaren" alde adosteko gai diren alderdiak direlako.
Aske utzi dute CAFen aurkako protestan atxilotutako laguna
Protesta larunbat eguerdian egin zuten, Bilboko erdigunean, CAF euskal enpresari Israelekin dituen kontratuak bertan behera uztea eskatzeko. Protestan, lau ertzain eta manifestari batzuk zauritu ziren.
Harrera hunkigarria egin diote Donostian Mikel Zabalzaren omenezko autobus martxari
Guardia Zibilak duela 40 urte hil zuen autobus gidari nafarraren kasua oroitzeko ekimenaren amaieran, ekitaldia egin dute igande eguerdian Boulevardean. Zabalzaren senideek "egia, justizia eta erreparazioa" galdegin dituzte bertan, eta euskal erakundeei "akuilu" gisa aritzeko eskatu diete auzia behingoz argitzeko.
CAFen aurkako protesta egin dute Donostian, eta Israelekin negoziorik ez egiteko eskatu diote
Euskotrenen geltokian egin dute protesta, eta trenen zirkulazioa eten dute zenbait minutuz, trenbidearen gainean pankartak jarrita. Joseba Alvarez protestarien ordezkariak azaldu duenez, “ezin da horrelako proiektu bat aurrera eraman sionismoarekin kolaboratu gabe”, eta horregatik eskatzen diote CAFi bertan behera uzteko Israelekin egindako trenen proiektua.
Sanchezek gobernatzen jarraitzeko nahia agertu du, "egoera zail hau gorabehera"
Caceresen egindako mitin batean, buruzagi sozialistak azpimarratu du PSOE "irmotasunez eta gardentasunez" aritu dela ustelkeria eta sexu-jazarpen kasuen aurrean. Sumar koalizio gobernuko kideak eta inbestidurarako beste bazkide batzuek, EAJk kasu, auzitan jarri dute gobernagarritasuna, eta Sanchezen gaineko presioa areagotu dute.
Auzitegi Nazionala Tubos Reunidosen kontratu bat ikertzen ari da, Leire Diazi ustez eskupekoak emateagatik
Guardia Zibilaren txostenaren arabera, 113 milioi euroko kontratu baten esleipena azkartzeko, komisioak ordaindu zizkion enpresak. Nafarroako Erri Berri enpresarekin egindako beste kontratu bat ere badago ikerketapean.
Gure Eskuk "gehiengoaren borondatea ikuspegi alderdikoien gainetik jartzea" eskatu du eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du
Erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformak Bazkideen Batzarra egin du Gasteizen. "Eragile politiko eta sozialek ardura eta anbizioz jokatu behar dute une historiko honetan burujabetza osoaren bidean urrats sendoak egiteko", adierazi dute.