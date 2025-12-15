Fundación eAtlantic
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Urkullu considera "insostenible" la situación del Gobierno español

En su conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", el lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic ha analizado también la actualidad política vasca y ha restado importancia a las "llamadas disensiones" entre PNV y PSE, formaciones que son capaces de acordar en pos de la "estabilidad".
GRAFCAV7688. BILBAO, 15/12/2022.- El exlehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, durante su intervención este lunes en el desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa que se celebra en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
El lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, en su intervención en Fórum Europa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuaren egoera "jasanezina" dela uste du Urkulluk
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la situación que vive el actual Gobierno de Pedro Sánchez es "insostenible" y ha advertido que "gobernar no es sólo una cuestión aritmética sino también de principios".

Urkullu ha intervenido este lunes en una conferencia en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', cita a la que ha asistido el jefe del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales.

Ha alertado además de las "dificultades" del Ejecutivo de coalición a la hora de aplicar un mismo programa y se ha preguntado si el Gobierno está pudiendo ofrecer estabilidad y transmitir "credibilidad".

Más autogobierno

Durante el turno de preguntas, Urkullu ha analizado la actualidad política vasca, de la que ha valorado la "estabilidad política e institucional" que se daría, en contraposición a la que se produce en "otros entornos".

En este contexto, ha restado importancia a las "llamadas disensiones" entre PNV y PSE, formaciones que son capaces de acordar en pos de la "estabilidad".

Ha defendido, por otro lado, que "es necesario más y otro autogobierno", adecuado a "la realidad actual" y que haga frente a la "erosión silenciosa" que del mismo se habría dado fruto de la falta de cumplimiento del Estatuto o de los recursos al Tribunal Constitucional.

Ha ubicado, no obstante, el mismo "dentro del marco de la Constitución" y ha recordado así algunas de las propuestas que realizó en el pasado como la de "nación foral" o la de desarrollar una "convención constitucional" para pactar una nueva interpretación de la Constitución.

Iñigo Urkullu Gobierno de España Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Mikel Zabalza omenaldia 40 urte Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza culmina en San Sebastián con un emotivo acto

Se cumplen 40 años de la detención, tortura y asesinato del conductor de autobús navarro. Organizada por la iniciativa Mikel Gogoan, la exposición itinerante ha llegado este domingo a la capital guipuzcoana, donde una vez más, los familiares de Zabalza han exigido "verdad, justicia y reparación" y han reclamado a las instituciones vascas que sean "un acicate" para esclarecer el caso.

Pedro Sanchez Extremadura mitin crisis krisia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez insiste en su voluntad de seguir gobernando aunque sea "en este tiempo tan convulso"

En un mitin en Cáceres, el presidente del Gobierno español ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia y transparencia" ante los casos de supuesta corrupción y acoso sexual dentro del partido. Se trata de su primera aparición en días, mientras Sumar, miembro del gobierno de coalición, y otros socios de investidura, como el PNV, le urgen a dar un giro de 180 grados o convocar elecciones.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nueva protesta contra CAF en San Sebastián, a la que le piden que no haga negocios con Israel

La protesta se ha realizado en la estación de Euskotren de Amara, donde han parado la circulación durante varios minutos tras la colocación de pancartas sobre las vías. El representante de los manifestantes, Joseba Álvarez, ha explicado que "no se puede llevar a cabo un proyecto de estas características sin colaborar con el sionismo", por lo que piden a CAF que retire el proyecto de tranvía en Israel.

Cargar más