Urkullu considera "insostenible" la situación del Gobierno español
El lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, ha asegurado que la situación que vive el actual Gobierno de Pedro Sánchez es "insostenible" y ha advertido que "gobernar no es sólo una cuestión aritmética sino también de principios".
Urkullu ha intervenido este lunes en una conferencia en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', cita a la que ha asistido el jefe del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales.
Ha alertado además de las "dificultades" del Ejecutivo de coalición a la hora de aplicar un mismo programa y se ha preguntado si el Gobierno está pudiendo ofrecer estabilidad y transmitir "credibilidad".
Más autogobierno
Durante el turno de preguntas, Urkullu ha analizado la actualidad política vasca, de la que ha valorado la "estabilidad política e institucional" que se daría, en contraposición a la que se produce en "otros entornos".
En este contexto, ha restado importancia a las "llamadas disensiones" entre PNV y PSE, formaciones que son capaces de acordar en pos de la "estabilidad".
Ha defendido, por otro lado, que "es necesario más y otro autogobierno", adecuado a "la realidad actual" y que haga frente a la "erosión silenciosa" que del mismo se habría dado fruto de la falta de cumplimiento del Estatuto o de los recursos al Tribunal Constitucional.
Ha ubicado, no obstante, el mismo "dentro del marco de la Constitución" y ha recordado así algunas de las propuestas que realizó en el pasado como la de "nación foral" o la de desarrollar una "convención constitucional" para pactar una nueva interpretación de la Constitución.
