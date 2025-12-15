eAtlantic Fundazioa
Espainiako Gobernuaren egoera "jasanezina" dela dio Urkulluk

'Forum Europa. Tribuna Euskadi' saioan egindako hitzaldian, Euskal Herriko gaurko egoera politikoa ere aztertu du eAtlantic Fundazioko presidenteak, eta garrantzia kendu die EAJren eta PSEren arteko "desadostasunei", horren iritzian, "egonkortasunaren" alde adosteko gai diren alderdiak direlako.

GRAFCAV7688. BILBAO, 15/12/2022.- El exlehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, durante su intervención este lunes en el desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa que se celebra en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

Iñigo Urkullu, lehendakari ohia eta eAtlantic Fundazioaren presidentea, Forum Europan. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Urkullu lehendakari ohiak eta eAtlantic Fundazioaren presidenteak esan du Pedro Sanchezen Gobernuak bizi duen egoera "jasanezina" dela, eta ohartarazi du gobernatzea ez dela "aritmetika kontua soilik, printzipio konuta ere da eta".

Urkulluk hitzaldia eman du astelehen honetan 'Forum Europa. Tribuna Euskadi' gosari informatiboan, bertan Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzaren burua ere izan dela.

Gainera, ohartarazi du koalizioko Gobernuak "zailtasunak" dituela programa bera aplikatzeko orduan, eta galdetu du ea Gobernua egonkortasuna eman eta "sinesgarritasuna" helarazi dezakeen.

Autogobernu gehiago

Galderen txandan, Urkulluk Euskal Herriko gaur egungo egoera politikoa aztertu du, eta "beste ingurune batzuetan" ez bezala, hemengo "egonkortasun politiko eta instituzionala" baloratu du.

Testuinguru horretan, garrantzia kendu die EAJren eta PSEren arteko "desadostasunei", "egonkortasunaren" alde adosteko gai baitira.

Bestalde, "autogobernu gehiago eta bestelakoa izatea beharrezkoa" dela defendatu du, "egungo errealitatera" egokitua, eta Estatutua ez betetzeak eta Konstituzio Auzitegiari jarritako helegiteek eragindako "higadura isilari" aurre egiteko.

Hala ere, "Konstituzioaren esparruan" kokatu du, eta iraganean egindako proposamen batzuk gogora ekarri ditu, hala nola "foru nazioarena" eta Konstituzioaren beste interpretazio bat hitzartzeko "konstituzio konbentzio" bat garatzearena.

Iñigo Urkullu Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Politika

