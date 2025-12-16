Entrevista
"Ha habido brotes de intolerancia en Euskadi: lo hemos visto en pintadas, en acosos… No son esporádicos, obeceden a una estrategia"

el presidente de eAtlantic, entrevistado en radio euskadi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Intolerantzia agerraldiak izan dira Euskadin: pintadetan, jazarpenetan... ikusi dugu. Ez dira noizbehinkakoak, estrategia bat lortzen dute "
EITB

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic Iñigo Urkullu ha opinado que la posibilidad de un rebrote de la violencia en Euskadi.

Iñigo Urkullu Política

María Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Comisión Mixta de transferencias se reunirá el 29 de diciembre para el traspaso de cinco materias

Las materias son: salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Las otras transferencias, hasta completar las diez que trasladó en octubre el Gobierno Vasco al estatal, se seguirán negociando hasta fin de año, plazo límite que se puso para materializar el Estatuto.
Mikel Zabalza omenaldia 40 urte Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza culmina en San Sebastián con un emotivo acto

Se cumplen 40 años de la detención, tortura y asesinato del conductor de autobús navarro. Organizada por la iniciativa Mikel Gogoan, la exposición itinerante ha llegado este domingo a la capital guipuzcoana, donde una vez más, los familiares de Zabalza han exigido "verdad, justicia y reparación" y han reclamado a las instituciones vascas que sean "un acicate" para esclarecer el caso.

Pedro Sanchez Extremadura mitin crisis krisia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez insiste en su voluntad de seguir gobernando aunque sea "en este tiempo tan convulso"

En un mitin en Cáceres, el presidente del Gobierno español ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia y transparencia" ante los casos de supuesta corrupción y acoso sexual dentro del partido. Se trata de su primera aparición en días, mientras Sumar, miembro del gobierno de coalición, y otros socios de investidura, como el PNV, le urgen a dar un giro de 180 grados o convocar elecciones.

