"Ha habido brotes de intolerancia en Euskadi: lo hemos visto en pintadas, en acosos… No son esporádicos, obeceden a una estrategia"
Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic Iñigo Urkullu ha opinado que la posibilidad de un rebrote de la violencia en Euskadi.
La Comisión Mixta de transferencias se reunirá el 29 de diciembre para el traspaso de cinco materias
Las materias son: salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo. Las otras transferencias, hasta completar las diez que trasladó en octubre el Gobierno Vasco al estatal, se seguirán negociando hasta fin de año, plazo límite que se puso para materializar el Estatuto.
Interior cesa al jefe de la Policía en Lleida tras conocer su condena por acoso sexual en San Sebastián
El comisario, entonces inspector jefe, dirigía una Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián y, a tenor de lo que declaró probado la Audiencia de Gipuzkoa y confirmó el Tribunal Supremo, "desde el momento de su incorporación" comenzó a "requerir" a la víctima "para que mantuviera relaciones sexuales" con él.
Sumar avisa a Sánchez de que "el inmovilismo no es una opción" y vuelve a pedir cambios
Ernest Urtasun ha señalado que es en un momento "muy grave" de la legislatura, ante los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas.
Sánchez se reunirá con Junqueras (ERC) a principios de año para abordar la continuidad de la legislatura
Respecto a Junts, Pedro Sánchez ha reconocido que “la relación” con el partido catalán “está rota”, aunque ha mostrado “su voluntad absoluta” de cumplir con los acuerdos alcanzados.
Sánchez reitera su "compromiso absoluto con el feminismo" y la "contundencia" contra la corrupción
El presidente del Gobierno español ha comparecido en la Moncloa para hacer balance del año. Sánchez ha reiterado su voluntad de agotar la legislatura y que, para ello, buscará apoyos parlamentarios "hasta debajo de las piedras".
Urkullu considera "insostenible" la situación del Gobierno español
En su conferencia en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", el lehendakari y presidente de la Fundación eAtlantic ha analizado también la actualidad política vasca y ha restado importancia a las "llamadas disensiones" entre PNV y PSE, formaciones que son capaces de acordar en pos de la "estabilidad".
Queda en libertad la persona arrestada en la protesta contra CAF en Bilbao
La protesta pedía a la empresa vasca CAF que abandonara sus contratos con Israel. Durante el acto, cuatro ertzainas resultaron heridos por contusiones, y varios manifestantes denunciaron también haber resultado heridos.
La marcha en autobús en memoria de Mikel Zabalza culmina en San Sebastián con un emotivo acto
Se cumplen 40 años de la detención, tortura y asesinato del conductor de autobús navarro. Organizada por la iniciativa Mikel Gogoan, la exposición itinerante ha llegado este domingo a la capital guipuzcoana, donde una vez más, los familiares de Zabalza han exigido "verdad, justicia y reparación" y han reclamado a las instituciones vascas que sean "un acicate" para esclarecer el caso.
Sánchez insiste en su voluntad de seguir gobernando aunque sea "en este tiempo tan convulso"
En un mitin en Cáceres, el presidente del Gobierno español ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia y transparencia" ante los casos de supuesta corrupción y acoso sexual dentro del partido. Se trata de su primera aparición en días, mientras Sumar, miembro del gobierno de coalición, y otros socios de investidura, como el PNV, le urgen a dar un giro de 180 grados o convocar elecciones.