"Intolerantzia agerraldiak izan dira Euskadin: pintadetan, jazarpenetan... Ez dira noizbehinkakoak, estrategia bati lotuta daude"

el presidente de eAtlantic, entrevistado en radio euskadi
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadin indarkeria berriz pizteko aukeraren inguruan mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria eta eAtlantic Fundazioko presidentea, Radio Euskadiko "Boulevard" irratsaioan eskainitako elkarrizketan. 

Iñigo Urkullu Politika

María Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Transferentzien Batzorde Mistoa abenduaren 29an bilduko da bost gai eskualdatzeko

Honako hauek dira gaiak: itsas salbamendua, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia-prestazioak. Beste transferentziak, Euskadiko Gobernuak urrian Estatukoari helarazi zizkion hamar transferentziak osatu arte, negoziatzen jarraituko da urtea amaitu arte, epe hori jarri baitzen Estatutua gauzatzeko.

