Otxandiano sobre el 'no' al proyecto Guggenheim Urdaibai: "La realidad ha pasado por encima al PNV"
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha celebrado que la Fundación Guggenheim haya abandonado la idea de construir un museo en la biosfera de Urdaibai. “Ha tomado la decisión correcta porque ha terminado imponiéndose el sentido común”, ha dicho.
Según Otxandiano, “no había ni un proyecto cultural ni un proyecto medioambiental”, y ha criticado que lo que había “era una apuesta económica por un modelo turístico”. Un modelo que, ha subrayado, trae consigo una serie de consecuencias “muy conocidas” en la sociedad vasca: “La gentrificación, la subida de los precios de la vivienda, la masificación”. A su vez, ha recordado que la “mayoría” de la comarca se oponía a este proyecto.
Por todo ello, ha considerado que se ha impuesto el “sentido común”, y que la realidad “ha pasado por encima al PNV”. Asimismo, ha realizado un llamamiento para extraer lecciones de cara al futuro, como dejar de gobernar de manera “verticalista”. Así, ha explicado que "las cosas no se pueden hacer sí o sí, y menos cuando se trata de proyectos que tienen este impacto y esta dimensión. Este tipo de cosas hay que hacerlas con la gente, hay que hacer partícipe a la sociedad de las apuestas sociales y económicas que tenemos que hacer de cara al futuro".
El portavoz de EH Bildu ha señalado que hay proyectos que "responden a un modelo de desarrollo que está agotado", y ha recordado que, en un contexto de crisis climática, ha llegado el momento de “poner en cuestión” determinadas infraestructuras y proyectos. Sin embargo, ha subrayado que la comarca sigue necesitando de una estrategia de desarrollo socioeconómico.
Otxandiano ha señalado que el proceso de escucha que ha servido para resolver este conflicto podría servir como herramienta en otros ámbitos relacionados con determinados proyectos que tengan que ver con el desarrollo social o económico: "Nos parece que puede ser una herramienta muy útil para aplicarlo a la cuestión de la transición energética, o a las diversas transiciones que tiene que acoger nuestro territorio en este contexto de crisis climática, como es la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad o la adaptación de nuestro territorio al cambio climático".
