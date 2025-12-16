Gorde
Otxandiano, Guggenheim Urdaibai proiektua atzera bota izanaren harira: "Errealitatea gainetik pasa zaio EAJri"

EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak dei egin du etorkizunari begira lezioak ateratzeko eta modu "bertikalistan" gobernatzeari uzteko.

Pello Otxandiano, artxiboko irudi batean.
Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak txalotu egin du Guggenheim Fundazioak Urdaibaiko biosferan museo bat eraikitzeko ideia alde batera utzi izana. "Erabaki zuzena hartu du, zentzu komuna nagusitu delako", esan du.

Otxandianoren arabera, ez zegoen ez kultur proiekturik ez ingurumen proiekturik, “zegoena zen turismo eredu baten aldeko apustu ekonomikoa", kritikatu du. Azpimarratu duenez, eredu horrek ondorio "oso ezagunak" ditu euskal gizartean: "Gentrifikazioa, etxebizitzaren prezioen igoera, masifikazioa". Era berean, eskualdeko "gehiengoa" proiektu honen aurka zegoela gogoratu du.

Horregatik guztiagatik, "zentzu komuna" nagusitu dela uste du, eta errealitatea "EAJren gainetik" igaro dela. Era berean, etorkizunera begira lezioak ateratzeko deia egin du, hala nola modu "bertikalistan" gobernatzeari uztea. Hala, azaldu duenez, "gauzak ezin dira bai ala bai egin, eta are gutxiago eragin eta dimentsio hau duten proiektuak direnean. Horrelako gauzak jendearekin egin behar dira, gizarteari etorkizunera begira egin behar ditugun apustu sozial eta ekonomikoen partaide egin behar zaio ".

EH Bilduko bozeramaileak adierazi duenez, proiektu batzuek "agortuta dagoen garapen eredu bati erantzuten diote", eta krisi klimatikoaren testuinguruan, azpiegitura eta proiektu jakin batzuk "zalantzan" jartzeko unea iritsi dela gogoratu du. Hala ere, eskualdeak garapen sozioekonomikorako estrategia bat behar duela azpimarratu du.

Otxandianok adierazi duenez, gatazka hau konpontzeko balio izan duen entzute prozesua tresna baliagarria izan daiteke garapen sozial edo ekonomikoarekin zerikusia duten proiektu jakin batzuekin lotutako beste eremu batzuetan: "Iruditzen zaigu oso tresna erabilgarria izan daitekeela trantsizio energetikoaren auzian aplikatzeko, edo krisi klimatikoaren testuinguru honetan gure lurraldeak hartu behar dituen askotariko trantsizioetan, hala nola elikadura burujabetzan, bioaniztasunaren babesean edo gure lurraldea klima aldaketara egokitzean".

