Otxandiano, Guggenheim Urdaibai proiektua atzera bota izanaren harira: "Errealitatea gainetik pasa zaio EAJri"
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak dei egin du etorkizunari begira lezioak ateratzeko eta modu "bertikalistan" gobernatzeari uzteko.
Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak txalotu egin du Guggenheim Fundazioak Urdaibaiko biosferan museo bat eraikitzeko ideia alde batera utzi izana. "Erabaki zuzena hartu du, zentzu komuna nagusitu delako", esan du.
Otxandianoren arabera, ez zegoen ez kultur proiekturik ez ingurumen proiekturik, “zegoena zen turismo eredu baten aldeko apustu ekonomikoa", kritikatu du. Azpimarratu duenez, eredu horrek ondorio "oso ezagunak" ditu euskal gizartean: "Gentrifikazioa, etxebizitzaren prezioen igoera, masifikazioa". Era berean, eskualdeko "gehiengoa" proiektu honen aurka zegoela gogoratu du.
Horregatik guztiagatik, "zentzu komuna" nagusitu dela uste du, eta errealitatea "EAJren gainetik" igaro dela. Era berean, etorkizunera begira lezioak ateratzeko deia egin du, hala nola modu "bertikalistan" gobernatzeari uztea. Hala, azaldu duenez, "gauzak ezin dira bai ala bai egin, eta are gutxiago eragin eta dimentsio hau duten proiektuak direnean. Horrelako gauzak jendearekin egin behar dira, gizarteari etorkizunera begira egin behar ditugun apustu sozial eta ekonomikoen partaide egin behar zaio ".
EH Bilduko bozeramaileak adierazi duenez, proiektu batzuek "agortuta dagoen garapen eredu bati erantzuten diote", eta krisi klimatikoaren testuinguruan, azpiegitura eta proiektu jakin batzuk "zalantzan" jartzeko unea iritsi dela gogoratu du. Hala ere, eskualdeak garapen sozioekonomikorako estrategia bat behar duela azpimarratu du.
Otxandianok adierazi duenez, gatazka hau konpontzeko balio izan duen entzute prozesua tresna baliagarria izan daiteke garapen sozial edo ekonomikoarekin zerikusia duten proiektu jakin batzuekin lotutako beste eremu batzuetan: "Iruditzen zaigu oso tresna erabilgarria izan daitekeela trantsizio energetikoaren auzian aplikatzeko, edo krisi klimatikoaren testuinguru honetan gure lurraldeak hartu behar dituen askotariko trantsizioetan, hala nola elikadura burujabetzan, bioaniztasunaren babesean edo gure lurraldea klima aldaketara egokitzean".
Transferentzien Batzorde Mistoa abenduaren 29an bilduko da bost gai eskualdatzeko
Honako hauek dira gaiak: itsas salbamendua, Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, eskola-asegurua, Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak eta langabezia-prestazioak. Beste transferentziak, Euskadiko Gobernuak urrian Estatukoari helarazi zizkion hamar transferentziak osatu arte, negoziatzen jarraituko da urtea amaitu arte, epe hori jarri baitzen Estatutua gauzatzeko.
"Intolerantzia-agerraldiak izan dira Euskadin: pintadak, jazarpena... Ez dira noizbehinkakoak, estrategia bati lotuta daude"
Euskadin indarkeria berriz pizteko aukeraren inguruan mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria eta eAtlantic Fundazioaren presidentea, Radio Euskadiko "Boulevard" irratsaioan egindako elkarrizketan.
Barne Ministerioak Lleidako poliziaburua kargutik kendu du, Donostian sexu-jazarpenagatik ezarritako zigorraren berri izan ostean
Komisarioa inspektoreburua zen garai hartan Donostian, Esku Hartzeko Poliziaren Unitate bat (UIP) zuzentzen ari zen, eta, Gipuzkoako Auzitegiak frogatutzat jo eta Auzitegi Gorenak berretsi zuenaren arabera, "lanean hasi zen unetik" biktimari, bere agintepeko agente bati, "harekin sexu-harremanak izateko" eskatzen hasi zitzaion.
"Immobilismoa ez da aukera bat", ohartarazi dio Sumarrek Sanchezi, eta aldaketak eskatu dizkio berriro
Ernest Urtasunek adierazi duenez, legealdiko une "oso larria" da, PSOEri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuak eta buruzagi sozialisten aurkako sexu-jazarpen salaketak direla eta.
Sanchez Junquerasekin (ERC) bilduko da urte hasieran, legegintzaldian aurrera nola egin aztertzeko
Juntsi dagokionez, Pedro Sanchezek aitortu du Kataluniako alderdiarekin "harremana hautsita" dagoela, baina akordioak betetzeko "erabateko borondatea" agertu du.
Sanchezek adierazi du "feminismoarekiko erabateko konpromisoa" duela eta ustelkeriaren aurka "irmo" diharduela
Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Moncloan, urtearen balantzea egiteko. Azpimarratu duenez, legealdia amaitzeko borondatea du, eta horretarako babesak "harrien azpian ere" bilatuko dituela hitzeman.
Espainiako Gobernuaren egoera "jasanezina" dela dio Urkulluk
'Forum Europa. Tribuna Euskadi' saioan egindako hitzaldian, Euskal Herriko gaurko egoera politikoa ere aztertu du eAtlantic Fundazioko presidenteak, eta garrantzia kendu die EAJren eta PSEren arteko "desadostasunei", horren iritzian, "egonkortasunaren" alde adosteko gai diren alderdiak direlako.
Aske utzi dute CAFen aurkako protestan atxilotutako laguna
Protesta larunbat eguerdian egin zuten, Bilboko erdigunean, CAF euskal enpresari Israelekin dituen kontratuak bertan behera uztea eskatzeko. Protestan, lau ertzain eta manifestari batzuk zauritu ziren.
Harrera hunkigarria egin diote Donostian Mikel Zabalzaren omenezko autobus martxari
Guardia Zibilak duela 40 urte hil zuen autobus gidari nafarraren kasua oroitzeko ekimenaren amaieran, ekitaldia egin dute igande eguerdian Boulevardean. Zabalzaren senideek "egia, justizia eta erreparazioa" galdegin dituzte bertan, eta euskal erakundeei "akuilu" gisa aritzeko eskatu diete auzia behingoz argitzeko.