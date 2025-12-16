Ondarroa
Realizan pintadas con una diana en la comisaría de la Policía Municipal de Ondarroa

A través de las redes sociales, Esan ha censurado que "los totalitarios y fascistas vascos" hayan "atacado" la comisaria de la Guardia Urbana de esta localidad vizcaína, y ofrece ánimo a los agentes.
Realizan pintadas con una diana en la comisaría de la Policía Municipal de Ondarroa (Bizkaia)
Pintadas en Ondarroa
Euskaraz irakurri: Diana bat ageri den pintaketak egin dituzte Ondarroako Udaltzaingoaren komisarian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las dependencias de la Policía Municipal de Ondarroa (Bizkaia) han aparecido este martes de madrugada con pintadas en las que se puede ver una diana, según ha denunciado el sindicato Esan.

A través de las redes sociales, Esan ha censurado que "los totalitarios y fascistas vascos" hayan "atacado" la comisaria de la Guardia Urbana de esta localidad vizcaína, y ofrece ánimo a los agentes.

Ondarroa Bizkaia Ertzaintza Actualidad

