Realizan pintadas con una diana en la comisaría de la Policía Municipal de Ondarroa

Las dependencias de la Policía Municipal de Ondarroa (Bizkaia) han aparecido este martes de madrugada con pintadas en las que se puede ver una diana, según ha denunciado el sindicato Esan.

A través de las redes sociales, Esan ha censurado que "los totalitarios y fascistas vascos" hayan "atacado" la comisaria de la Guardia Urbana de esta localidad vizcaína, y ofrece ánimo a los agentes.