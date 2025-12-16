Diana bat ageri den pintaketak egin dituzte Ondarroako Udaltzaingoaren komisarian
Esanek sare sozialen bidez, "euskal totalitarioek eta faxistek" Udaltzaingoaren komisariari "eraso" egin izana gaitzetsi du, eta agenteei babesa eskaini die.
Ondarroako (Bizkaia) Udaltzaingoaren egoitzan pintaketak agertu dira astearte goizaldean, Esan sindikatuak salatu duenez.
Sare sozialen bidez, "euskal totalitarioek eta faxistek" Udaltzaingoaren komisariari "eraso" egin izana gaitzetsi du Esanek, eta agenteei babesa eskaini die.
