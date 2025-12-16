Ondarroa
Diana bat ageri den pintaketak egin dituzte Ondarroako Udaltzaingoaren komisarian

Esanek sare sozialen bidez, "euskal totalitarioek eta faxistek" Udaltzaingoaren komisariari "eraso" egin izana gaitzetsi du, eta agenteei babesa eskaini die.

Pintaketak Ondarroan
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ondarroako (Bizkaia) Udaltzaingoaren egoitzan pintaketak agertu dira astearte goizaldean, Esan sindikatuak salatu duenez.

Sare sozialen bidez, "euskal totalitarioek eta faxistek" Udaltzaingoaren komisariari "eraso" egin izana gaitzetsi du Esanek, eta agenteei babesa eskaini die.

Ondarroa Bizkaia Ertzaintza Aktualitatea

