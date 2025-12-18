SABOTAJE

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ernai sabotea con carteles la puerta de la sede de El Correo de Bilbao

Han reivindicado la acción a través de un vídeo publicado en redes sociales. El lehendakari Imanol Pradales, Pello Otxandiano y Eneko Andueza han rechazado este tipo de ataques.

Imagen del vídeo publicado por Ernai en redes sociales

Euskaraz irakurri: Ernai erakundeak kartelez bete du El Correo egunkariaren atea
author image

EITB

Última actualización

La organización juvenil Ernai cubrió de carteles la fachada de la sede del diario El Correo de Bilbao la noche del lunes y ha reivindicado la acción a través de un vídeo publicado en las redes sociales. En la misma, acusan al diario de ser "altavoz de los discursos" que favorecen "el auge del fascismo".

Ante el sabotaje, el lehendakari Imanol Pradales ha calificado de "absolutamente inaceptable" que se considere, señale o ataque "a los medios de comunicación como enemigos por pensar diferente".

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu, también ha rechazado la acción de Ernai y ha subrayado que su formación "tiene muy claro que la política se hace por medios democráticos".

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que atacar a los medios de comunicación con "la excusa de razones ideológicas" es una práctica habitual entre los que "reniegan la democracia".

Bilbao Jóvenes Imanol Pradales Pello Otxandiano Eneko Andueza Política

Te puede interesar

Europako Kontseilua Brusela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica

Fuentes de Lehendakaritza han mostrado a EITB un "prudente optimismo" a la espera de que se confirme una noticia "de gran relevancia para Euskadi". Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, el borrador de conclusiones incluye también el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.

GRAFCAV7808. PAMPLONA, 18/12/2025.- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante la intervención del portavoz de UPN, Javier Esparza, en el pleno del Parlamento de Navarra que se celebra este jueves en Pamplona donde se trata el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2026. EFE/Iñaki Porto
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los socios sacan adelante los Presupuestos de Navarra para 2026 con el rechazo de UPN, PPN y Vox

Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.471 millones de euros, lo que supone un 4,8% más que el ejercicio anterior, alcanzado la cifra más alta de la historia de Navarra. Se han incorporado al dictamen 368 enmiendas por un valor total de 19,1 millones de euros, todas propuestas por los partidos que componen el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y por EH Bildu.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El nuevo Ararteko, Mancisidor, en euskera: "Quiero ser el Ararteko de todos"

El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido defensor del pueblo vasco por el Parlamento autonómico con los votos de PNV y PSE-EE, y del PP. La designación ha estado precedida por un cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu, coalición que ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.

IMANOL PRADALES
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales pide al Ministerio de Sanidad que "no ponga piedras" a las propuestas para mejorar Osakidetza

El lehendakari, Imanol Pradales, ha "exigido" este miércoles al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que "escuche y deje hacer y que atienda las propuestas" del Gobierno Vasco para paliar el déficit de médicos. "Al menos, que no ponga piedras en el camino que dificulten las mejoras que estamos intentado llevar a cabo en el sistema de salud vasco".
Cargar más
Publicidad
X