Ernai sabotea con carteles la puerta de la sede de El Correo de Bilbao

La organización juvenil Ernai cubrió de carteles la fachada de la sede del diario El Correo de Bilbao la noche del lunes y ha reivindicado la acción a través de un vídeo publicado en las redes sociales. En la misma, acusan al diario de ser "altavoz de los discursos" que favorecen "el auge del fascismo".

Ante el sabotaje, el lehendakari Imanol Pradales ha calificado de "absolutamente inaceptable" que se considere, señale o ataque "a los medios de comunicación como enemigos por pensar diferente".

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu, también ha rechazado la acción de Ernai y ha subrayado que su formación "tiene muy claro que la política se hace por medios democráticos".

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que atacar a los medios de comunicación con "la excusa de razones ideológicas" es una práctica habitual entre los que "reniegan la democracia".