Ernaik kartelez bete du "El Correo" egunkariaren Bilboko egoitzako atea
Sare sozialetan bideo batean hartu dute astelehen gaueko ekintza bere gain.
Gazte abertzaleen Ernai erakundeak El Correo egunkariak Bilbon duen egoitzaren horma kartelez bete zuen astelehen gauean. Sare sozialetan argitaratu duten bideo baten bidez, ekintza horren egiletza bere gain hartu du, eta "faxismoaren gorakada" bultzatzen duten "diskurtsoen bozgorailu" izatea leporatu dio egunkariari.
Ekintzaren berri jakin ondoren, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du "onartezina" dela "ezberdin pentsatzeagatik komunikabideak etsaitzat hartzea, seinalatzea eta erasotzea".
Pello Otxandianok, EH Bilduren bozeramaileak, arbuiatu egin du Ernairen ekintza eta azpimarratu du bere alderdian "argi" daukatela "politika bide demokratikoetatik egiten dela".
PSE-EEren idazkari nagusi Eneko Anduezaren iritziz, "demokrazia ukatzen" duten ohiko jokabidea da hedabideei eraso egitea "arrazoi ideologikoen aitzakian".
Onartu dira Nafarroako 2026ko aurrekontuak, bazkideen babesarekin eta UPN, PPN eta Voxen kontrako botoekin
2026rako aurrekontuak 6.471 milioi eurokoak dira, iazkoak baino % 4,8 gehiago, eta Nafarroan inoizko aurrkontu altuenak. Azken asteotan 19,1 milioi euroko balioa duten 368 zuzenketa gehitu zaizkio Gobernuaren proposamenari, guztiak ere Gobernu-bazkideen alderdiek (PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin) eta EH Bilduk proposatutakoak.
Gogorak Txomin Letamendi EAJko militantea omendu du
Ondarroan eta Bilbon egingo dituzte omenaldiak, abenduaren 19an eta 22an, haren ohorea eta duintasunaren alde.
Eztabaida sutsua piztu da EH Bildu eta PPren artean ararteko berria aukeratzeko unean
"Jakin ezazue lehenago edo beranduago indar politiko gisa akabatuko zaituztela", ohartarazi dio De Andresek (PP) koalizio subiranistari. Otxandianok aurreratu du "neurri politikoak eta legalak" aztertuko dituztela haren aurka.
Mancisidor ararteko berria, euskaraz: "Guztion arartekoa izan nahi dut"
Mikel Mancisidor legelaria ararteko izendatu du Eusko Legebiltzarrak, EAJren, PSE-EEren eta PPren botoekin. Izendapenaren aurretik, PPk eta EH Bilduk akusazioak bota dizkiete elkarri, eta koalizioak kritikatu du Mancisidorrek ez duela "euskara maila egokia", eta zalantzan jarri du PPk hautagaitza babestu izana.
Makroeskualde Atlantikoaren sorrerarako urratsak ematea eskatuko dute 27ek
Europar Batasuneko gobernuburuak Bruselan bilduko dira gaur urteko azken goi-bileran, Ukrainari finantza-laguntza emateko, baina ondorioen zirriborroak Euskal Herriarentzat interes berezia duen puntu bat jasotzen du: Europako Batzordeari Makroeskualde Atlantikoa sortzea eskatuko diote.
Melgosak egiturazko plan bat eskatu dio Sanchezi, populismoaren aurrean migrazioaren erronkari heltzeko
Ongizate sailburuak ohartarazi du diskurtso populistak arriskutsuak direla, are gehiago integrazioan oinarritutako estrategia komun, ordenatu bat bultzatzen ez bada.
Osakidetza hobetzeko proposamenei "oztoporik ez" jartzeko eskatu dio Pradalesek Osasun Ministerioari
Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioari eskatu dio Eusko Jaurlaritza Osakidetzaren egoera hobetzeko egiten ari den proposamenak "entzuteko", eta, "gutxienez, oztoporik ez jartzeko". "Osasun Ministerioari exijitu nahi diot entzun dezala, eta egiten utz dezala", esan du.
Podemos prest dago Sumarrekin, IUrekin eta EH Bilduren aliantzak egiteko, Kongresuan hala erabakitzen badute
Gainera, Richar Vaquero Podemos Euskadiren koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, "aurrera egingo dute" Gasteizko aurrekontuarekin, EAJrekin eta PSE-EErekin negoziatzen ari diren bitartean proposamen "interesgarriak" egiten bazaizkie.
Donostiako Udaltzaingoa taser pistolak erabiltzen hasiko da 2026an
Udaltzaingoak bost taser pistola izango ditu guztira, bat txanda bakoitzeko, eta bost agente gailu horiek erabiltzeko prestakuntza jasotzen ari dira.