Ernaik kartelez bete du "El Correo" egunkariaren Bilboko egoitzako atea

Sare sozialetan bideo batean hartu dute astelehen gaueko ekintza bere gain.

EITB

Azken eguneratzea

Gazte abertzaleen Ernai erakundeak El Correo egunkariak Bilbon duen egoitzaren horma kartelez bete zuen astelehen gauean. Sare sozialetan argitaratu duten bideo baten bidez, ekintza horren egiletza bere gain hartu du, eta "faxismoaren gorakada" bultzatzen duten "diskurtsoen bozgorailu" izatea leporatu dio egunkariari.

Ekintzaren berri jakin ondoren, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du "onartezina" dela "ezberdin pentsatzeagatik komunikabideak etsaitzat hartzea, seinalatzea eta erasotzea".

Pello Otxandianok, EH Bilduren bozeramaileak, arbuiatu egin du Ernairen ekintza eta azpimarratu du bere alderdian "argi" daukatela "politika bide demokratikoetatik egiten dela".

PSE-EEren idazkari nagusi Eneko Anduezaren iritziz, "demokrazia ukatzen" duten ohiko jokabidea da hedabideei eraso egitea "arrazoi ideologikoen aitzakian". 

Bilbo Gazteak Imanol Pradales Pello Otxandiano Eneko Andueza Politika

