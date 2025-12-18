Melgosa pide a Sánchez un plan estructural para abordar el reto migratorio frente al populismo antimigración
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a sentarse a dialogar y a impulsar “de una vez” un plan estructural en materia migratoria, con el objetivo de dar una respuesta coordinada al fenómeno y frenar el auge de los discursos populistas contrarios a la migración.
En una entrevista en Radio Euskadi, Melgosa ha subrayado que en la Comunidad Autónoma Vasca se está “muy lejos” de planteamientos como los defendidos recientemente por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha justificado el desalojo de cerca de 400 personas migrantes en situación irregular que vivían en un antiguo instituto del municipio y ha rechazado ofrecerles alojamiento municipal.
La consejera ha remarcado que en Euskadi no se ha actuado de ese modo en situaciones similares y ha insistido en la necesidad de “poner orden en la política migratoria”, reclamando al Estado que lidere conversaciones para diseñar un plan estructural que dé estabilidad y coherencia a las distintas actuaciones.
Según Melgosa, la falta de una estrategia global provoca que los debates se encadenen sin una solución de fondo: “Hoy es esto, mañana los menores extranjeros no acompañados, pasado mañana los permisos de trabajo temporales y luego la protección de asilo”. A su juicio, si no se logra una respuesta conjunta basada en una integración ordenada y segura, los discursos populistas seguirán ganando espacio en la calle.
En este sentido, ha alertado de que, si las instituciones no son capaces de construir un relato sólido y responsable sobre la migración, “otros lo harán por nosotros”, en referencia a mensajes simplistas y excluyentes que, ha advertido, pueden generar mayor tensión social.
Te puede interesar
Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania, pero el borrador de conclusiones incluye un punto de especial interés para Euskal Herria: el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.
Pradales pide al Ministerio de Sanidad que "no ponga piedras" a las propuestas para mejorar Osakidetza
El lehendakari, Imanol Pradales, ha "exigido" este miércoles al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que "escuche y deje hacer y que atienda las propuestas" del Gobierno Vasco para paliar el déficit de médicos. "Al menos, que no ponga piedras en el camino que dificulten las mejoras que estamos intentado llevar a cabo en el sistema de salud vasco".
Podemos Euskadi sondeará posibles alianzas con Sumar, IU y EH Bildu si así se decide en su Congreso
Además, el coordinador general de Podemos Euskadi; Richar Vaquero, ha afirmado que "tirarán para adelante" con el Presupuesto en Vitoria-Gasteiz si durante las negociaciones con PNV y PSE-EE se les plantea propuestas "medianamente interesantes".
La Guardia Municipal de San Sebastián empezará a usar cinco pistolas táser en 2026
La Policía Municipal contará en total con cinco pistolas táser, una por turno. Además, cinco agentes del cuerpo ya están recibiendo formación para el uso de estos dispositivos.
Pradales exige al Ministerio de Salud que "no ponga piedras que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco"
Defiende que el plan 2025-2032 prevé inversiones que "van desde el centro de salud más pequeño a la tecnología más puntera" en hospitales.
Lander Martínez: "Este Gobierno merece la pena"
Entrevistado este miércoles en Euskadi Irratia, el dirigente de Sumar ha reclamado un nuevo impulso para el Ejecutivo español, con una remodelación del Gobierno y una estrategia clara para trasladar a la ciudadanía el valor de su trabajo.
La Fiscalía no acusará a Errejón de agresión sexual a Mouliáa y pide archivar la causa
Tras la decisión del juez Adolfo Carretero de procesar al exportavoz de Sumar por tres delitos de agresión sexual, la Fiscalía considera que no hay indicios suficientes para formular escrito de acusación en su contra.
Santos Cerdán dice ser objeto de una persecución "propia de la Inquisición"
El exdirigente socialista Santos Cerdán ha asegurado que la adjudicación de la obra del desdoblamiento del túnel de Belate, en Navarra, fue "limpia y transparente" y que él no tuvo ninguna relación con esa contratación pública.
El Gobierno Vasco invertirá hasta 1600 millones en infraestructuras y equipamiento de Osakidetza hasta 2032
El Gobierno Vasco ha presentado el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios (2025-2032), un proyecto "ambicioso" que tiene como objetivo garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad" en la atención sanitaria para que "tanto los pacientes como los profesionales sanitarios dispongan de las mejores condiciones"; las mayores inversiones irán dirigidas a la construcción, ampliación o reforma de nuevos centros de salud y hospitales, así como inversiones en equipamiento y tecnología.