Migración y políticas públicas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Melgosa pide a Sánchez un plan estructural para abordar el reto migratorio frente al populismo antimigración

La consejera vasca de Bienestar advierte del riesgo de los discursos populistas si no se impulsa una estrategia común, ordenada y basada en la integración.
20250319071316_nerea-melgosa_
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak Estatuari eskatu dio migrazioaren aurkako populismoaren aurkako egiturazko planaz hitz egiteko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a sentarse a dialogar y a impulsar “de una vez” un plan estructural en materia migratoria, con el objetivo de dar una respuesta coordinada al fenómeno y frenar el auge de los discursos populistas contrarios a la migración.

En una entrevista en Radio Euskadi, Melgosa ha subrayado que en la Comunidad Autónoma Vasca se está “muy lejos” de planteamientos como los defendidos recientemente por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha justificado el desalojo de cerca de 400 personas migrantes en situación irregular que vivían en un antiguo instituto del municipio y ha rechazado ofrecerles alojamiento municipal.

La consejera ha remarcado que en Euskadi no se ha actuado de ese modo en situaciones similares y ha insistido en la necesidad de “poner orden en la política migratoria”, reclamando al Estado que lidere conversaciones para diseñar un plan estructural que dé estabilidad y coherencia a las distintas actuaciones.

Según Melgosa, la falta de una estrategia global provoca que los debates se encadenen sin una solución de fondo: “Hoy es esto, mañana los menores extranjeros no acompañados, pasado mañana los permisos de trabajo temporales y luego la protección de asilo”. A su juicio, si no se logra una respuesta conjunta basada en una integración ordenada y segura, los discursos populistas seguirán ganando espacio en la calle.

En este sentido, ha alertado de que, si las instituciones no son capaces de construir un relato sólido y responsable sobre la migración, “otros lo harán por nosotros”, en referencia a mensajes simplistas y excluyentes que, ha advertido, pueden generar mayor tensión social.

Migración Gobierno Vasco Gobierno de España Política

Te puede interesar

IMANOL PRADALES
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales pide al Ministerio de Sanidad que "no ponga piedras" a las propuestas para mejorar Osakidetza

El lehendakari, Imanol Pradales, ha "exigido" este miércoles al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que "escuche y deje hacer y que atienda las propuestas" del Gobierno Vasco para paliar el déficit de médicos. "Al menos, que no ponga piedras en el camino que dificulten las mejoras que estamos intentado llevar a cabo en el sistema de salud vasco".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco invertirá hasta 1600 millones en infraestructuras y equipamiento de Osakidetza hasta 2032

El Gobierno Vasco ha presentado el Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios (2025-2032), un proyecto "ambicioso" que tiene como objetivo garantizar "la calidad, la seguridad y la proximidad" en la atención sanitaria para que "tanto los pacientes como los profesionales sanitarios dispongan de las mejores condiciones"; las mayores inversiones irán dirigidas a la construcción, ampliación o reforma de nuevos centros de salud y hospitales, así como inversiones en equipamiento y tecnología.

Cargar más
Publicidad
X