La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a sentarse a dialogar y a impulsar “de una vez” un plan estructural en materia migratoria, con el objetivo de dar una respuesta coordinada al fenómeno y frenar el auge de los discursos populistas contrarios a la migración.

En una entrevista en Radio Euskadi, Melgosa ha subrayado que en la Comunidad Autónoma Vasca se está “muy lejos” de planteamientos como los defendidos recientemente por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha justificado el desalojo de cerca de 400 personas migrantes en situación irregular que vivían en un antiguo instituto del municipio y ha rechazado ofrecerles alojamiento municipal.

La consejera ha remarcado que en Euskadi no se ha actuado de ese modo en situaciones similares y ha insistido en la necesidad de “poner orden en la política migratoria”, reclamando al Estado que lidere conversaciones para diseñar un plan estructural que dé estabilidad y coherencia a las distintas actuaciones.

Según Melgosa, la falta de una estrategia global provoca que los debates se encadenen sin una solución de fondo: “Hoy es esto, mañana los menores extranjeros no acompañados, pasado mañana los permisos de trabajo temporales y luego la protección de asilo”. A su juicio, si no se logra una respuesta conjunta basada en una integración ordenada y segura, los discursos populistas seguirán ganando espacio en la calle.

En este sentido, ha alertado de que, si las instituciones no son capaces de construir un relato sólido y responsable sobre la migración, “otros lo harán por nosotros”, en referencia a mensajes simplistas y excluyentes que, ha advertido, pueden generar mayor tensión social.