Migrazioa eta politika publikoak
Melgosak egiturazko plan bat eskatu dio Sanchezi migrazioaren erronkari heltzeko, populismoaren aurrean

Ongizate sailburuak diskurtso populisten arriskuaz ohartarazi du, baldin eta integrazioan oinarritutako estrategia komun, ordenatu bat bultzatzen ez bada.

Agentziak | EITB

Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Pedro Sanchezen Gobernuari eskatu dio hitz egiteko eta “behingoz” migrazioaren arloko egiturazko plan bat bultzatzeko, fenomenoari erantzun koordinatua emateko eta migrazioaren aurkako diskurtso populisten goraldia geldiarazteko.

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Melgosak azpimarratu du Euskal Autonomia Erkidegoan “oso urruti” daudela Badalonako alkate Xavier Garcia Albiolek defendatutako planteamenduetatik, zeinak justifikatu baitu egoera irregularrean zeuden 400 migratzaile inguru desalojatu izana udalerriko institutu zahar batean, eta uko egin dio udal ostatua eskaintzeari.

Sailburuak nabarmendu du Euskadin ez dela horrela jokatu antzeko egoeretan, eta azpimarratu du beharrezkoa dela “migrazio-politika ordenatzea”, eta Estatuari eskatu dio elkarrizketen buru izan dadila, jarduera guztiei egonkortasuna eta koherentzia emango dien egitura-plan bat diseinatzeko.

Melgosaren arabera, estrategia global baten faltak eragiten du eztabaidak sakoneko irtenbiderik gabe kateatzea: “Gaur da hau, bihar bakarrik dauden adingabe atzerritarrak, etzi aldi baterako lan baimenak eta gero asilo babesa”. Bere ustez, integrazio ordenatu eta seguru batean oinarritutako erantzun bateratu bat lortzen ez bada, diskurtso populistek kalean lekua irabazten jarraituko dute.

Horren harira, ohartarazi du erakundeak ez badira gai migrazioari buruzko kontakizun sendo eta arduratsu bat eraikitzeko, “beste batzuek guregatik egingo dute”, mezu sinplista eta baztertzaileei erreferentzia eginez, eta ohartarazi du horiek tentsio sozial handiagoa eragin dezaketela.

Migrazioa Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

