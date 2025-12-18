Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica

Según ha podido saber EITB, los 27 Estados miembros pedirán a la Comisión Europea que proponga, antes de junio de 2027, una estrategia para desarrollar una macrorregión en el Atlántico, que completaría la planificación territorial actual de la Unión.

La Macrorregión Atlántica es una reivindicación histórica del Gobierno Vasco y estaría integrada por regiones de Portugal, Francia, España e Irlanda, aunque también podrían incorporarse territorios del Reino Unido y Canadá con el objetivo de impulsar la colaboración transfronteriza.

Este encargo a la Comisión Europea supondría el primer paso formal hacia su creación, un objetivo que hasta ahora no había logrado materializarse. En la Unión Europea ya existen macrorregiones consolidadas, como la del Mediterráneo o la del Báltico, y el Atlántico sería el siguiente ámbito en sumarse a este modelo de cooperación.

La futura estrategia definiría prioridades comunes y proyectos tractores, y podría traducirse en un impulso a la inversión, la conectividad y las políticas de reindustrialización en las regiones atlánticas. Entre los puntos que hoy podrían aprobar los 27 se encuentra, por tanto, dar este mandato a la Comisión Europea como paso inicial para la constitución de la Macrorregión Atlántica.