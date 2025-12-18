BILERA
Makroeskualde Atlantikoaren sorrerarako urratsak ematea eskatuko dute 27ek

Europar Batasuneko gobernuburuak Bruselan bilduko dira gaur urteko azken goi-bileran, Ukrainari finantza-laguntza emateko, baina ondorioen zirriborroak Euskal Herriarentzat interes berezia duen puntu bat jasotzen du: Europako Batzordeari Makroeskualde Atlantikoa sortzea eskatuko diote.

Europako Kontseilua Brusela
author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk jakin ahal izan duenez, 27 estatu kideek Europako Batzordeari eskatuko diote 2027ko ekaina baino lehen proposa dezala Atlantikoan makroeskualde bat garatzeko estrategia bat, Batasunaren egungo lurralde-plangintza osatuko lukeena.

Makroeskualde Atlantikoa Eusko Jaurlaritzaren aldarrikapen historikoa da, eta Portugal, Frantzia, Espainia eta Irlandako eskualdeek osatuko lukete, baina Erresuma Batuko eta Kanadako lurraldeak ere sar litezke, mugaz gaindiko lankidetza bultzatzeko helburuarekin.

Europako Batzordeari egindako enkargu hori lehen urrats formala izango litzateke hura sortzeko bidean, orain arte gauzatu ez dena. Europar Batasunean beste makroeskualde batzuk daude, Mediterraneokoa edo Baltikokoa kasu, eta Atlantikoa izango litzateke lankidetza-eredu horrekin martxan jarriko litzatekeen hurrengo eremua.

Etorkizuneko estrategiak, lehentasun komunak eta trakzio-proiektuak izango lirateke proiektuare ardatz, eta Atlantikoko eskualdeetan inbertsioa, konektibitatea eta berrindustrializazio-politikak bultzatuko lituzke. Beraz, 27ek gaur onar ditzaketen puntuen artean dago Europako Batzordeari agindu hori ematea, Makroeskualde Atlantikoa eratzeko hasierako urrats gisa.

Europar Batasuna Politika

