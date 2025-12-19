¿Cuál es el objetivo de la Macrorregión Atlántica?
La necesidad de que las regiones atlánticas sumen fuerzas para tener mayor presencia en Europa no es nueva. Ya a principios del siglo XX, geógrafos y pensadores hablaban del Arco Atlántico o de una Europa Atlántica como una realidad cultural compartida, basada en una identidad común de los territorios que miran al océano.
Ese es, precisamente, el objetivo de la futura macrorregión atlántica: fortalecer la cooperación entre países y, sobre todo, entre regiones de la fachada atlántica europea. La meta pasa por abordar de forma conjunta desafíos comunes, como la economía, el medioambiente o el transporte, y por alinear políticas y recursos para ganar peso en la toma de decisiones comunitarias.
De esta idea llevan años hablando las regiones atlánticas, entre ellas Euskadi, Iparralde o Nueva Aquitania. El lehendakari Imanol Pradales volvió a ponerla sobre la mesa recientemente en Burdeos, donde defendió la cooperación entre territorios como una herramienta clave para reforzar su posición en Europa.
En ese mismo marco se inscribe la Fundación eAtlantic, presidida por el lehendakari Iñigo Urkullu. Su objetivo es impulsar la fachada atlántica europea y defender sus intereses ante la Unión Europea, además de promover la colaboración entre regiones. Una labor que funciona, en la práctica, como un grupo de presión a favor de una eurorregión atlántica.
Ahora, la Unión Europea da un paso más. Los Veintisiete han pedido a la Comisión Europea que presente una propuesta para desarrollar una estructura que incluya a todas las regiones que miran al Atlántico, con la vista puesta en convertir esa identidad compartida en una voz común con mayor capacidad de influencia en Bruselas.
Te puede interesar
Los 27 piden a la Comisión Europea una estrategia para formar la Macrorregión Atlántica
Los jefes de estado y gobierno reunidos en la última cumbre del año han pedido el desarrollo de esa estrategia para junio de 2027. Imanol Pradales ha recalcado que se trata del "resultado de años de trabajo, alianzas y liderazgo político".
Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica
Fuentes de Lehendakaritza han mostrado a EITB un "prudente optimismo" a la espera de que se confirme una noticia "de gran relevancia para Euskadi". Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, el borrador de conclusiones incluye también el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.
Ernai sabotea con carteles la puerta de la sede de El Correo de Bilbao
Han reivindicado la acción a través de un vídeo publicado en redes sociales. El lehendakari Imanol Pradales, Pello Otxandiano y Eneko Andueza han rechazado este tipo de ataques.
Los socios sacan adelante los Presupuestos de Navarra para 2026 con el rechazo de UPN, PPN y Vox
Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.471 millones de euros, lo que supone un 4,8% más que el ejercicio anterior, alcanzado la cifra más alta de la historia de Navarra. Se han incorporado al dictamen 368 enmiendas por un valor total de 19,1 millones de euros, todas propuestas por los partidos que componen el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y por EH Bildu.
Gogora honra la memoria de Txomin Letamendi, militante del PNV fallecido tras su encarcelamiento y tortura
Ondarroa y Bilbao acogerán homenajes los días 19 y 22 de diciembre para reparar su honor y dignidad.
El nuevo Ararteko, Mancisidor, en euskera: "Quiero ser el Ararteko de todos"
El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido defensor del pueblo vasco por el Parlamento autonómico con los votos de PNV y PSE-EE, y del PP. La designación ha estado precedida por un cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu, coalición que ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.
EH Bildu y PP se enzarzan en un bronco y tenso debate durante la elección del nuevo ararteko
De Andrés (PP) ha advertido a la coalición soberanista de que será "exterminada como fuerza política". Otxandiano ha adelantado que estudiarán "medidas políticas y legales" contra el dirigente 'popular'.
Melgosa pide a Sánchez un plan estructural para abordar el reto migratorio frente al populismo antimigración
La consejera vasca de Bienestar advierte del riesgo de los discursos populistas si no se impulsa una estrategia común, ordenada y basada en la integración.
Pradales pide al Ministerio de Sanidad que "no ponga piedras" a las propuestas para mejorar Osakidetza
El lehendakari, Imanol Pradales, ha "exigido" este miércoles al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que "escuche y deje hacer y que atienda las propuestas" del Gobierno Vasco para paliar el déficit de médicos. "Al menos, que no ponga piedras en el camino que dificulten las mejoras que estamos intentado llevar a cabo en el sistema de salud vasco".