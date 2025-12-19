¿Cuál es el objetivo de la Macrorregión Atlántica?

La necesidad de que las regiones atlánticas sumen fuerzas para tener mayor presencia en Europa no es nueva. Ya a principios del siglo XX, geógrafos y pensadores hablaban del Arco Atlántico o de una Europa Atlántica como una realidad cultural compartida, basada en una identidad común de los territorios que miran al océano.

Ese es, precisamente, el objetivo de la futura macrorregión atlántica: fortalecer la cooperación entre países y, sobre todo, entre regiones de la fachada atlántica europea. La meta pasa por abordar de forma conjunta desafíos comunes, como la economía, el medioambiente o el transporte, y por alinear políticas y recursos para ganar peso en la toma de decisiones comunitarias.

De esta idea llevan años hablando las regiones atlánticas, entre ellas Euskadi, Iparralde o Nueva Aquitania. El lehendakari Imanol Pradales volvió a ponerla sobre la mesa recientemente en Burdeos, donde defendió la cooperación entre territorios como una herramienta clave para reforzar su posición en Europa.

En ese mismo marco se inscribe la Fundación eAtlantic, presidida por el lehendakari Iñigo Urkullu. Su objetivo es impulsar la fachada atlántica europea y defender sus intereses ante la Unión Europea, además de promover la colaboración entre regiones. Una labor que funciona, en la práctica, como un grupo de presión a favor de una eurorregión atlántica.

Ahora, la Unión Europea da un paso más. Los Veintisiete han pedido a la Comisión Europea que presente una propuesta para desarrollar una estructura que incluya a todas las regiones que miran al Atlántico, con la vista puesta en convertir esa identidad compartida en una voz común con mayor capacidad de influencia en Bruselas.