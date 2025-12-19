EUROPAR BATASUNA
Zein da Atlantikoko Makroeskualdearen helburua?

Atlantikora begira dauden eskualdeak Europar Batasunean duten eragina indartzeko ideiak hamarkadak daramatza mahai gainean. Orain, Bruselak urrats bat gehiago eman du eta lurralde horiek guztiak bilduko dituen egitura komun bat sortzea aztertzen ari da.

XX. mendearen hasieran, geografoek eta pentsalariek Arku Atlantikoaz edo Europa Atlantikoaz hitz egiten zuten, errealitate kultural partekatu gisa, ozeanora begiratzen duten lurraldeen nortasun komun batean oinarrituta.

Horixe da, hain zuzen ere, etorkizuneko Makroeskualde Atlantikoaren helburua: herrialdeen arteko eta, batez ere, Europako Atlantikoko fatxadako eskualdeen arteko lankidetza indartzea. Helburu nagusia da erronka komunei batera heltzea, hala nola ekonomiari, ingurumenari edo garraioari, eta politikak eta baliabideak lerrokatzea Erkidegoko erabakiak hartzerakoan garrantzia handiagoa izateko.

Duela gutxi, Imanol Pradales lehendakariak mahai gainean jarri zuen gaia berriz ere Bordelen, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu zuen Europan duen posizioa indartzeko funtsezko tresna gisa.

Esparru horretan bertan kokatzen da eAtlantic Fundazioa, Iñigo Urkullu lehendakaria buru duena. Bere helburua Europako fatxada Atlantikoa bultzatzea eta Europar Batasunaren aurrean bere interesak defendatzea da, eskualdeen arteko lankidetza sustatzeaz gain. Lan horrek, praktikan, Euroeskualde Atlantiko baten aldeko presio-talde gisa funtzionatzen du.

Orain, Europar Batasunak beste urrats bat eman du. Hogeita zazpi herrialdeek Europako Batzordeari eskatu diote Atlantikora begira dauden eskualde guztiak barne hartuko dituen egitura bat garatzeko proposamen bat aurkez dezala, betiere identitate partekatu hori Bruselan eragiteko gaitasun handiagoa duen ahots komun bihurtzeko helburuarekin.

Europa Politika

Makroeskualde Atlantikoaren sorrerarako urratsak ematea eskatuko dute 27ek

Lehendakaritzan "baikor" daude baina "zuhurrak" izan nahi dute, "Euskadirentzat garrantzi handia duen" albiste hau baieztatu arte. Izan ere, Europar Batasuneko estatuburuak eta gobernuburuak Bruselan bilduta daude, urteko azken goi-bileran, gai nagusia Ukrainaren finantziazioa dutela. Hala ere, ondorioen zirriborroak beste puntu bat ere jasotzen du: Europako Batzordeari Makroeskualde Atlantikoa sortzea eskatuko diote.

