La decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai enfrenta a los partidos en el Parlamento Vasco

GRAFCAV7852. VITORIA, 19/12/2025.- El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano (d), durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales (i), en el desarrollo del pleno de control que se celebra este jueves en el Parlamento Vasco en Vitoria. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Euskaraz irakurri: Urdaibaiko Guggenheim proiektua baztertzeko erabakia hizpide izan dute Eusko Legebiltzarrean
author image

EITB

Pello Otxandiano ha asegurado que el proceso de escucha activa llevado a cabo en la comarca ha sido un ejercicio de madurez, que debería ser un ejemplo para el futuro. Por su parte, el lehendakari ha recordado las declaraciones que la izquierda abertzale realizó en su día contra el proyecto Guggenheim de Bilbao.

Te puede interesar

Europako Kontseilua Brusela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica

Fuentes de Lehendakaritza han mostrado a EITB un "prudente optimismo" a la espera de que se confirme una noticia "de gran relevancia para Euskadi". Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea están reunidos en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania. Sin embargo, el borrador de conclusiones incluye también el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.

GRAFCAV7808. PAMPLONA, 18/12/2025.- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante la intervención del portavoz de UPN, Javier Esparza, en el pleno del Parlamento de Navarra que se celebra este jueves en Pamplona donde se trata el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2026. EFE/Iñaki Porto
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los socios sacan adelante los Presupuestos de Navarra para 2026 con el rechazo de UPN, PPN y Vox

Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.471 millones de euros, lo que supone un 4,8% más que el ejercicio anterior, alcanzado la cifra más alta de la historia de Navarra. Se han incorporado al dictamen 368 enmiendas por un valor total de 19,1 millones de euros, todas propuestas por los partidos que componen el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y por EH Bildu.
