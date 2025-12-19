OSOKO BILKURA
Urdaibaiko Guggenheim proiektua baztertzeko erabakia hizpide izan dute Eusko Legebiltzarrean

GRAFCAV7852. VITORIA, 19/12/2025.- El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano (d), durante la intervención del lehendakari, Imanol Pradales (i), en el desarrollo del pleno de control que se celebra este jueves en el Parlamento Vasco en Vitoria. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
EITB

Pello Otxandianok esan du eskualdean egindako entzuketa aktiboko prozesua heldutasun ariketa izan dela, etorkizunerako adibide izan beharko lukeena. Lehendakariak, berriz, gogora ekarri ditu ezker abertzaleak bere garaian Bilboko Guggenheim proiektuaren aurka egin zituen adierazpenak.

Guggenheim Urdaibaiko Biosfera Erreserba Eusko Legebiltzarra Pello Otxandiano EH Bildu Imanol Pradales EAJ Politika

