Otegi, "atónito" ante el "silencio" de PNV y PSE-EE después de que PP muestre sus "verdaderas creencias democráticas"

El secretario general de la coalición soberanista ha afirmado este viernes, "24 horas después", que siguen "atónitos ante el silencio de fuerzas como el PNV o el PSE-EE", y ha recalcado que "aquí no hay un problema entre EH Bildu y el PP: es el bloque reaccionario el que tiene un problema con el pueblo vasco".
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha manifestado estar "atónito, 24 horas después" ante el "silencio" de fuerzas como el PNV y el PSE-EE después de que el PP haya mostrado sus "verdaderas creencias democráticas" y su "deseo de exterminio" de la coalición soberanista.

Otegi, a través de sus redes sociales, ha respondido de este modo a las declaraciones realizadas por el presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, en las que ha afirmado que "más pronto o más temprano" serán "exterminados de Euskadi como fuerza política".

Según ha recordado, "el 11-M del 2004 demostramos ante el mundo que mentían para tratar de ganar unas elecciones". De este modo, ha subrayado que este pasado jueves "se demostró cuáles son las verdaderas creencias democráticas del PP y su deseo de exterminio político de EH Bildu".

El dirigente de la coalición soberanista ha afirmado este viernes, "24 horas después", que siguen "atónitos ante el silencio de fuerzas como el PNV o el PSE-EE", y ha recalcado que "aquí no hay un problema entre EH Bildu y el PP: es el bloque reaccionario el que tiene un problema con el pueblo vasco".

Finalmente, Otegi ha asegurado EH Bildu "tiene otro estilo y otra forma de hacer política". "No perderemos la sonrisa ni la determinación para seguir construyendo una nación para todas y todos, una Euskal Herria más justa y más libre", ha concluido.

