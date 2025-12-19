ADIERAZPENAK
Otegi, "harrituta" EAJren eta PSE-EEren isiltasunaren aurrean, PPk "benetako asmoak" erakutsi ostean

Koalizio abertzalearen idazkari nagusiak adierazi du harrituta jarraitzen duela "24 orduren ostean, EAJ edo PSE-EE bezalako indarren isiltasunarekin". Bere arabera, hemen "ez dago arazo bat EH Bilduren eta PPren artean: bloke atzerakoia da Euskal Herriarekin arazo bat duena".

(Foto de ARCHIVO) El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante una rueda de prensa, en la sede del partido, a 29 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). EH Bildu reúne en San Sebastián a la Mesa Política de Hegoalde, coincidiendo con el inicio del curso político, en la que se analizan y trabajan los objetivos del curso, entre ellos, y de manera especial, la convocatoria de la Conferencia Política que tendrá lugar el 20 de septiembre en Tabakalera. Unanue / Europa Press 29/8/2025
Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak esan du "harrituta" jarraitzen duela, "24 orduren ostean", EAJ edota PSE-E bezalako alderdien "isiltasunarekin", PPk haren "benetako asmoak" agerian utzi eta eta koalizio abertzalea "politikoki suntsitzeko nahia" erakutsi ostean.

Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak ostegunean Eusko Legebiltzarrean egindako adierazpenei erantzun die Otegik, bere sare sozialetan zabaldutako mezu batean.

EH Bilduko idazkari nagusiak azpimarratu duenez, "2004ko martxoaren 11n erakutsi genuen gezurretan ari zirela hauteskundeak irabazteko asmoz. Atzo, agerian geratu ziren PPren benetako asmoak eta EH Bildu politikoki suntsitzeko nahia".

"Gaur, 24 orduren ostean, harrituta jarraitzen dugu EAJ edo PSE bezalako indarren isiltasunarekin", gaineratu du ezker abertzaleko kideak. "Hemen ez dago arazo bat EH Bilduren eta PPren artean: bloke atzerakoia da Euskal Herriarekin arazo bat duena", esan du X sare sozialean zabaldutako mezu batean.

"EH Bilduk politika egiteko beste modu bat dauka. Ez dugu irribarrea galduko, ezta guztiontzako Euskal Herri justu eta askeago bat eraikitzen segitzeko determinazioa ere", gaineratu du Otegik.

Arnaldo Otegi EH Bildu EAJ PSE EE Eusko Legebiltzarra Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

