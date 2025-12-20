Javier de Andrés admite que "quizás" no fueron "muy acertadas" sus palabras a EH Bildu
El parlamentario del Partido Popular Santiago López ha participado en el programa Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi en el que se ha referido a la polémica del jueves en el Parlamento.
Te puede interesar
EH Bildu denuncia las puertas giratorias que hay en política
EH Bildu ha querido subrayar que se ese no es su modelo de hacer política, y que así no se está representando a la ciudadanía vasca.
Homenaje en Ondarroa a Txomin Letamendi, gudari torturado durante el franquismo
El Instituto Gogora acaba de reconocerle como víctima del franquismo, ya que Letamendi, asesinado por la policía franquista hace 75 años, fue torturado en Madrid. También fue miembro del PNV y símbolo de la resistencia antifranquista. Una vez recuperado su cuerpo, sus cenizas fueron difundidas en Artxanda.
Sánchez: "Es una muy buena noticia, que refuerza la estrategia para promover cuestiones de alto impacto en la ciudadanía"
El presidente del Gobierno español ha puesto en valor el trabajo realizado por el lehendakari para la puesta en marcha de la Macrorregión Atlántica, que promoverá sinergias para mejorar infraestructuras, conectividad y comunicaciones entre regiones participantes.
Otegi, "atónito" ante el "silencio" de PNV y PSE-EE después de que PP muestre sus "verdaderas creencias democráticas"
El secretario general de la coalición soberanista ha afirmado este viernes, "24 horas después", que siguen "atónitos ante el silencio de fuerzas como el PNV o el PSE-EE", y ha recalcado que "aquí no hay un problema entre EH Bildu y el PP: es el bloque reaccionario el que tiene un problema con el pueblo vasco".
Las Juntas de Álava aprueban el proyecto de presupuestos de 2026 con los votos de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU
Ha salido adelante tras el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU, que retiró su enmienda a la totalidad y llegó a un acuerdo con el Gobierno foral tras el pacto alcanzado en relación a las residencias privadas de Álava.
El gobierno foral de Gipuzkoa aprueba los presupuestos con el apoyo de Elkarrekin Podemos
PNV y PSE-EE necesitaban irremediablemente el respaldo de algún grupo de la oposición para sacar adelante las cuentas ya que gobiernan en minoría. Se trata de los segundos presupuestos de la legislatura. El PP fue la llave para sacar adelante los presupuestos de 2025, mientras que en esta ocasión lo ha sido Elkarrekin Podemos.
La decisión de rechazar el proyecto Guggenheim de Urdaibai enfrenta a los partidos en el Parlamento Vasco
Pello Otxandiano ha asegurado que el proceso de escucha activa llevado a cabo en la comarca ha sido un ejercicio de madurez, que debería ser un ejemplo para el futuro. Por su parte, el lehendakari ha recordado las declaraciones que la izquierda abertzale realizó en su día contra el proyecto Guggenheim de Bilbao.
Gobierno Vasco llama a "tener cuidado" para que Euskadi no se "contamine con la política a la española"
En una entrevista en Radio Euskadi, Ibone Bengoetxea ha destacado la capacidad que hay en Euskadi para entender y respetar al adversario político. A su juicio, hay que "tener mucho cuidado con los intentos de polarización y enfrentamiento permanente". El Ejecutivo vasco se ha mostrado dispuesto a escuchar, dialogar y pactar.
El lehendakari tacha de "irresponsable" la polémica de este jueves en el Parlamento Vasco
El lehendakari Imanol Pradales se ha referido al debate bronco que mantuvieron EH Bildu y PP en el Parlamento Vasco.