Javier de Andrés admite que "quizás" no fueron "muy acertadas" sus palabras a EH Bildu

(Foto de ARCHIVO) El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, durante la celebración del almuerzo de Navidad del PP, en el hotel Ciudad de Vitoria, a 13 de diciembre de 2025, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). Iñaki Berasaluce / Europa Press 13/12/2025
18:00 - 20:00

Imagen de archivo de Javier de Andrés. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Javier de Andresek onartu du "agian" ez zela "oso egokia" izan EH Bilduren "sarraski" politikoaz hitz egitea
author image

EITB

Última actualización

El parlamentario del Partido Popular Santiago López ha participado en el programa Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi en el que se ha referido a la polémica del jueves en el Parlamento.

