Javier De Andresek onartu du "agian" ez zirela "oso egokiak" izan EH Bilduri esandako hitzak

(Foto de ARCHIVO) El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, durante la celebración del almuerzo de Navidad del PP, en el hotel Ciudad de Vitoria, a 13 de diciembre de 2025, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). Iñaki Berasaluce / Europa Press 13/12/2025
18:00 - 20:00

Javier De Andresen artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Santiago Lopez Alderdi Popularreko legebiltzarkideak Radio Euskadiko Parlamento de las Ondas saioan parte hartu du, eta, besteak beste, ostegunean Legebiltzarrean izandako polemika izan du hizpide.

PP Javier de Andrés Eusko Legebiltzarra Politika

