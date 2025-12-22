TRANSFERENCIAS
El Gobierno Vasco duda de que se celebre la Comisión Mixta de Transferencias del 29 de diciembre

Ubarretxena advierte de una “marcha atrás” del Ejecutivo español en traspasos ya acordados y asegura que Euskadi no aceptará transferencias “a medias ni desvirtuadas”.

Agencias | EITB

Última actualización

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado albergar "serias dudas" de que pueda celebrarse la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que se había fijado para el próximo lunes, 29 de diciembre, pues ahora mismo "están en el aire traspasos que ya se daban por cerrados".

No obstante, el Gobierno Vasco ha manifestado que seguirá trabajando "sin descanso para desatascar la negociación, siempre desde una premisa irrenunciable: no se aceptarán traspasos a medias ni desvirtuados".

Así lo han expresado fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, que han señalado que, tras salir esta tarde de la reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la consejera Maria Ubarretxena ha salido "más preocupada" de lo que estaba a la entrada.

Ubarretxena confiaba en que el encuentro sirviera para encauzar la negociación y "vencer las resistencias" que habían surgido en los últimos días en el modo de materializar los acuerdos políticos que "ya se habían suscrito".

El Gobierno Vasco ha constatado una "marcha atrás por parte del Ejecutivo español en lo que se refiere a las valoraciones económicas y del personal en algunas de las transferencias pendientes, así como cuestiones irrenunciables en lo que al pago de las prestaciones que están encima de la mesa", han indicado las mismas fuentes.

