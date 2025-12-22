TRANSFERENTZIAK
Eusko Jaurlaritzak zalantzan jarri du abenduaren 29ko Transferentzien Batzorde Mistoa egingo ote den

Ubarretxenak ohartarazi du Espainiako Gobernuak “atzera egin” duela, eta Euskadik ez duela “erdipurdiko edo hutsaldutako” transferentziarik onartuko.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak esan du "zalantza handiak" dituela Transferentzien Batzorde Mistoak datorren astelehenean, abenduaren 29an, egingo duen bileraren inguruan; izan ere, une honetan "airean daude itxitzat ematen ziren eskualdatzeak".

Hala ere, Eusko Jaurlaritzak "atsedenik gabe" lanean jarraituko duela adierazi du, "betiere uko egin ezin zaion premisa batean oinarrituta: Ez da onartuko erdibana egindako eskualdaketarik ezta indargabetutakorik ere".

Hala adierazi dute Gobernantza, Administrazio Digitala eta Autogobernu Saileko iturriek; izan ere, gaur arratsaldean Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroarekin egindako bileratik atera ostean, Maria Ubarretxena sailburua bilera hasi aurretik zegoena baino "kezkatuago" atera dela adierazi dute.

Ubarretxenak espero zuen bilerak balio izatea negoziazioa bideratzeko eta "jada sinatuta zeuden" akordio politikoak gauzatzeko moduan azken egunetan sortu ziren "erresistentziak gainditzeko".

Eusko Jaurlaritzak egiaztatu duenez, "Espainiako Gobernuak atzera egin du egiteke dauden transferentzietako batzuen balorazio ekonomikoei eta langileei dagokienez, eta mahai gainean dauden prestazioak ordaintzeari dagokionez, gai utziezinak daude", adierazi dute iturri berberek.

Eusko Jaurlaritza EAEko Autonomia Estatutua Espainiako gobernua Politika

