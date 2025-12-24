EH Bildu denuncia que la "ofensiva" contra el euskera "traspasa todas las líneas rojas"

EH Bildu ha denunciado que la "ofensiva" contra el euskera está traspasando "todas las líneas rojas" y ha realizado un llamamiento a "despertar el impulso popular" en apoyo de la lengua vasca.

La coalición soberanista ha recordado en un comunicado la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), conocida este martes, de plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público sobre los perfiles lingüísticos en la administración.

Tras advertir que las últimas sentencias y decisiones han supuesto un "salto cualitativo en la ofensiva contra el euskara", ha considerado que la "emergencia lingüística" que vive la lengua vasca acentúan la necesidad de un "nuevo renacimiento".

EH Bildu cree que despertar el "impulso popular" a favor del euskera es imprescindible para sentar las bases de una nueva política lingüística y poner en marcha un "nuevo estatus jurídico político para el euskara".

"En la medida en que el euskara es una cuestión política de primer orden, la disyuntiva es si avanzamos o si retrocedemos en democracia, justicia e igualdad. Es fundamental reivindicar la igualdad para el euskara, con pleno derecho, en todas las plazas y sin ningún tipo de límites ni obstáculos", ha reclamado.

Por todo ello, ha realizado un llamamiento a participar en el acto organizado este próximo sábado en el Bilbao Arena por parte de Euskalgintzaren Kontseilua y sumarse a "la demostración de fuerza y unidad de los euskaltzales".