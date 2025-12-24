Administración
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu denuncia que la "ofensiva" contra el euskera "traspasa todas las líneas rojas"

Ha hecho un llamamiento a participar en el acto organizado este sábado en el Bilbao Arena por parte de Euskalgintzaren Kontseilua y sumarse a “la demostración de fuerza y unidad de los euskaltzales”.
GRAFCAV886. BILBAO, 24/07/2025.- Alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido
Imagen de archivo de los y las alcaldes de la CAV protestando contra las últimas sentencias del TSJPV contra el euskera.
Euskaraz irakurri: Euskararen aurkako "erasoaldiak marra gorri guztiak gainditzen" dituela salatu du EH Bilduk
author image

Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu ha denunciado que la "ofensiva" contra el euskera está traspasando "todas las líneas rojas" y ha realizado un llamamiento a "despertar el impulso popular" en apoyo de la lengua vasca.

La coalición soberanista ha recordado en un comunicado la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), conocida este martes, de plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público sobre los perfiles lingüísticos en la administración.

Tras advertir que las últimas sentencias y decisiones han supuesto un "salto cualitativo en la ofensiva contra el euskara", ha considerado que la "emergencia lingüística" que vive la lengua vasca acentúan la necesidad de un "nuevo renacimiento".

EH Bildu cree que despertar el "impulso popular" a favor del euskera es imprescindible para sentar las bases de una nueva política lingüística y poner en marcha un "nuevo estatus jurídico político para el euskara".

"En la medida en que el euskara es una cuestión política de primer orden, la disyuntiva es si avanzamos o si retrocedemos en democracia, justicia e igualdad. Es fundamental reivindicar la igualdad para el euskara, con pleno derecho, en todas las plazas y sin ningún tipo de límites ni obstáculos", ha reclamado.

Por todo ello, ha realizado un llamamiento a participar en el acto organizado este próximo sábado en el Bilbao Arena por parte de Euskalgintzaren Kontseilua y sumarse a "la demostración de fuerza y unidad de los euskaltzales".

Euskera Comunidad Autonóma Vasca Tribunal Superior de Justicia del País Vasco EH Bildu Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X