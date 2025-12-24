Administrazioa
Euskararen aurkako "oldarraldia marra gorri guztiak gainditzen" ari dela salatu du EH Bilduk

Euskalgintzaren Kontseiluak larunbat honetarako Bilbao Arenan antolatu duen ekitaldian parte hartzeko deia egin du koalizio subiranistak, "euskaltzaleen indar eta batasun erakustaldiarekin" bat egiteko.

GRAFCAV886. BILBAO, 24/07/2025.- Alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido
EAEko alkateen artxibo-irudia, EAEANk euskararen aurka emandako azken epaien aurka protesta egiten.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskararen kontrako "erasoaldia marra gorri guztiak" gainditzen ari dela salatu du EH Bilduk, eta euskararen aldeko "herri bultzada pizteko" deia egin du.

Koalizio subiranistak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak erabaki du Enplegu Publikoaren Legeko 187.5 artikuluari, administrazioko hizkuntza-profilei buruzkoari, konstituzio-aurkakotasuneko auzi bat planteatzea. Erabaki horren berri astearte honetan eman zen.

Azken epai eta erabakiek "euskararen aurkako erasoaldian jauzi kualitatiboa" ekarri dutela ohartarazi ondoren, euskarak bizi duen "larrialdi linguistikoak berpizkunde berri" baten beharra areagotzen duela uste du EH Bilduk.

Ildo horretan, euskararen aldeko "bultzada herrikoia" piztea ezinbestekoa dela nabarmendu du koalizioak, hizkuntza politika berri baten oinarriak ezartzeko eta "euskararentzako estatus juridiko politiko berria" martxan jartzeko.

"Euskara lehen mailako auzi politikoa den heinean, aukera da demokrazian, justizian eta berdintasunean aurrera egiten dugun ala atzera egiten dugun. Funtsezkoa da euskararen berdintasuna aldarrikatzea, eskubide osoz, plaza guztietan eta inolako muga eta oztoporik gabe", eskatu du.

Horregatik guztiagatik, datorren larunbaterako Euskalgintzaren Kontseiluak Bilbao Arenan antolatu duen ekitaldian parte hartzeko deia egin du, "euskaltzaleen indar eta batasun erakustaldiarekin" bat egiteko.

