Podemos Euskadi: "Qué fácil es convivir cuando lo haces en un palacio"

Reacción de la secretaria de organización de Podemos Euskadi al discurso navideño del rey Felipe VI.
Leticia Jiménez, secretaria de organización de Podemos Euskadi. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Podemos Euskadiren erreakzioa Felipe VI .a erregearen Gabonetako diskurtsoari: "Podemos Euskadi: Podemos Euskadi: "Zein erraza den bizikidetzaz aritzea jauregi batetik egiten duzunean"
author image

EITB

Última actualización

Podemos Euskadi ha criticado el discurso navideño del rey Felipe VI. Según ha explicado Leticia Jiménez, el discurso se ha basado en hablar de convivencia obviando los problemas reales de la mayoría social.

Felipe VI alerta del hastío político y pide diálogo para proteger una convivencia “frágil”
Rey Felipe VI de España España Política Navidad

El PP vasco considera que el discurso del rey de España es una "lección magnífica" para los demócratas

La secretaria general Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez, ha considerado que el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI supuso una "lección magnífica" para los demócratas por su llamada a defender la democracia y la libertad. "Una lección valiosa de apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y afrontar los desafíos", ha asegurado.
El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.

