La falta de "plenas garantías" obliga a aplazar la reunión de transferencias al 16 de enero
Según fuentes del Gobierno Vasco consultadas por EITB, no se dan las condiciones para celebrar la reunión con el Gobierno de España, que estaba prevista para el próximo lunes, 29 de diciembre.
Según ha podido saber EITB, la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que debía celebrarse el próximo lunes, 29 de diciembre, no se celebrará en esa fecha y ha sido aplazada al viernes 16 de enero.
El Gobierno Vasco ha constatado que "no se dan las condiciones necesarias" para que haber la reunión "con las debidas garantías", por lo que el Ejecutivo vasco y el español se han dado un tiempo de tres semanas para "asegurar la materialización íntegra y fiel" de los acuerdos políticos alcanzados en julio.
Según fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, el Ejecutivo no aceptará traspasos que no se ajusten del todo “a la letra y al espíritu " del acuerdo. En la reunión entre la consejera María Ubarretxena y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el Ejecutivo vio avances, pero también "obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes".
En este momento, por tanto, es imposible materializar las transferencias, ya que no se han resuelto " cuestiones fundamentales" sobre el sistema de financiación y tampoco están de acuerdo en torno a “las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social”.
Ambas partes han mostrado su disposición a seguir trabajando para “cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas” en la reunión de enero.
Te puede interesar
El PP acusa al PNV de "despreciar el progreso" por dar "un portazo" a la compra de Ayesa
El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa considera que los jeltzales "ponen en serio peligro el arraigo de sus trabajadores y la propia empresa como tributadora fiscal", que se pregunta "cuántos millones de euros dejará de ingresar" la Hacienda foral "por una decisión política así".
EH Bildu considera incomprensible que la fundación Kutxa renuncie a formar parte del consorcio para la compra de Ayesa
Maddalen Iriarte ha pedido más ambición a los jeltzales guipuzcoanos para no perder el arraigo de Ayesa en el territorio. "Gipuzkoa no va a tener voz en Ayesa, porque así lo han elegido las élites políticas y financieras del territorio", ha lamentado Iriarte.
Feijóo niega haber borrado mensajes con Mazón y asegura que ha cumplido con la jueza
El líder del PP afirma que ha remitido al juzgado los WhatsApp solicitados y pide declarar por vía telemática como testigo
El PSOE comparte el llamamiento de Felipe VI a la convivencia ante la amenaza de los extremismos
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha compartido la "llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos" realizada por el rey de España en su mensaje de Navidad y ha expresado el compromiso de su partido por "trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción".
Podemos Euskadi: "Qué fácil es convivir cuando lo haces en un palacio"
Podemos Euskadi ha criticado el discurso navideño del rey Felipe VI. Según ha explicado Leticia Jiménez, el discurso se ha basado en hablar de convivencia obviando los problemas reales de la mayoría social.
El PP vasco considera que el discurso del rey de España es una "lección magnífica" para los demócratas
La secretaria general Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez, ha considerado que el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI supuso una "lección magnífica" para los demócratas por su llamada a defender la democracia y la libertad. "Una lección valiosa de apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y afrontar los desafíos", ha asegurado.
El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.
Los whatsapps de Mazón a Feijóo el día de la Dana: "Un puto desastre va a ser esto, presi"
El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se cruzó mensajes con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, desde las 20:08 horas hasta las 23.29 del día de la dana, el 29 de octubre de 2024, y según avanzaba la noche llegó a reconocer: "Un puto desastre va a ser esto, presi".
Felipe VI alerta del hastío político y pide diálogo para proteger una convivencia “frágil”
El Mensaje de Navidad, el más breve de su reinado, ha estado marcado por un formato inusual y un tono directo. Desde la sala de columnas del Palacio Real, el monarca ha centrado su intervención en la crisis de confianza, la ejemplaridad institucional y los principales problemas que preocupan a la ciudadanía.