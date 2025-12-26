La falta de "plenas garantías" obliga a aplazar la reunión de transferencias al 16 de enero

Según ha podido saber EITB, la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que debía celebrarse el próximo lunes, 29 de diciembre, no se celebrará en esa fecha y ha sido aplazada al viernes 16 de enero.

El Gobierno Vasco ha constatado que "no se dan las condiciones necesarias" para que haber la reunión "con las debidas garantías", por lo que el Ejecutivo vasco y el español se han dado un tiempo de tres semanas para "asegurar la materialización íntegra y fiel" de los acuerdos políticos alcanzados en julio.

Según fuentes del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, el Ejecutivo no aceptará traspasos que no se ajusten del todo “a la letra y al espíritu " del acuerdo. En la reunión entre la consejera María Ubarretxena y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el Ejecutivo vio avances, pero también "obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes".

En este momento, por tanto, es imposible materializar las transferencias, ya que no se han resuelto " cuestiones fundamentales" sobre el sistema de financiación y tampoco están de acuerdo en torno a “las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social”.

Ambas partes han mostrado su disposición a seguir trabajando para “cerrar todos los acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas” en la reunión de enero.