El PNV ve "incomprensible" que no se cumpla el acuerdo firmado por Sánchez para completar el Estatuto

El PNV considera "incomprensible" que no se cumpla un acuerdo político "como el que tiene firmado Pedro Sánchez" con los jeltzales para completar el Estatuto de Gernika este año, tras constatar que finalmente no se materializará el traspaso de cinco competencias previstas para el 29 de diciembre en la Comisión Mixta de Transferencias, según han informado fuentes del partido.



La Comisión Mixta de Transferencias estaba prevista la próxima semana para materializar los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.



Los gobiernos vasco y español han acordado este pasado viernes posponerla al 16 de enero con el fin de "disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos" alcanzados en la reunión bilateral del pasado mes de junio, después de las dificultades que habían surgido en algunos traspasos.



Fuentes del PNV han expresado que les parece "incomprensible" el incumplimiento" de un "acuerdo político como el que tiene firmado Sánchez con el PNV", en referencia al pacto de investidura que incluía completar el Estatuto de autonomía en 2025.



Precisamente, hace poco más de un mes el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, reclamaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del 31 de diciembre, una "escenificación" de su "compromiso político" de transferir las competencias pendientes y culminar el Estatuto.



El líder jeltzale advertía de que, si no se producía, sería algo "grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura" y recordaba el compromiso de ambas partes, para completar el Estatuto antes de que finalizara este año.