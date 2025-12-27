TRANSFERENCIAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PNV ve "incomprensible" que no se cumpla el acuerdo firmado por Sánchez para completar el Estatuto

Esteban ya advertió de que, si no se cumplía, sería algo "grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura".
Andoni Ortuzar pedro sanchez acuerdo investidura inbestidura akordioa psoe pnv
Firma del acuerdo de investidura de Sánchez y Ortuzar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Estatutua osatzeko Sanchezek sinatutako akordioa ez betetzea "ulertezina" dela uste du EAJk
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El PNV considera "incomprensible" que no se cumpla un acuerdo político "como el que tiene firmado Pedro Sánchez" con los jeltzales para completar el Estatuto de Gernika este año, tras constatar que finalmente no se materializará el traspaso de cinco competencias previstas para el 29 de diciembre en la Comisión Mixta de Transferencias, según han informado fuentes del partido.

La Comisión Mixta de Transferencias estaba prevista la próxima semana para materializar los traspasos de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.

Los gobiernos vasco y español han acordado este pasado viernes posponerla al 16 de enero con el fin de "disponer del tiempo necesario para asegurar la materialización íntegra y fiel de los acuerdos políticos" alcanzados en la reunión bilateral del pasado mes de junio, después de las dificultades que habían surgido en algunos traspasos.


Fuentes del PNV han expresado que les parece "incomprensible" el incumplimiento" de un "acuerdo político como el que tiene firmado Sánchez con el PNV", en referencia al pacto de investidura que incluía completar el Estatuto de autonomía en 2025.

Precisamente, hace poco más de un mes el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, reclamaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del 31 de diciembre, una "escenificación" de su "compromiso político" de transferir las competencias pendientes y culminar el Estatuto.

El líder jeltzale advertía de que, si no se producía, sería algo "grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura" y recordaba el compromiso de ambas partes, para completar el Estatuto antes de que finalizara este año.

La falta de "plenas garantías" obliga a aplazar la reunión de transferencias al 16 de enero
Pedro Sánchez EAJ-PNV Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PP vasco considera que el discurso del rey de España es una "lección magnífica" para los demócratas

La secretaria general Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez, ha considerado que el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI supuso una "lección magnífica" para los demócratas por su llamada a defender la democracia y la libertad. "Una lección valiosa de apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y afrontar los desafíos", ha asegurado.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.

Cargar más
Publicidad
X