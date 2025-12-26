Autogobernua
Transferentzien asteleheneko bilera urtarrilaren 16ra atzeratu dute, ez dagoelako “beharrezko baldintzarik” bermeekin egiteko

Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak egin behar zuten bilera bermeekin gauzatzeko baldintzarik gabe, bi aldeek atzeratzea adostu dute. EITBk kontsultatutako Autogobernu sailaren iturrien arabera, finantzaketa-sistemari buruzko gaiak konpontzeke daude oraindik.
MADRID, 08/10/2025.- La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, se ha reunido en Madrid con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para hacerle entrega de la documentación elaborada por el Gobierno Vasco para cerrar las transferencias pendientes en el plazo comprometido. EFE/ Gobierno Vasco SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Angel Victor Torres ministroa eta Maria Ubarretxena sailburua, aurreko bilera batean.

author image

Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

EITBK jakin ahal izan duenez, datorren astelehenean, abenduak 29, egin behar zen Transferentzien Batzorde Mistoaren bilera ez dute data horretan egingo, eta urtarrilaren 16ra, ostirala, atzeratu dute.

Eusko Jaurlaritzak egiaztatu duenez, ez dago “beharrezko baldintzarik” bilera hori “behar bezalako bermeekin gauzatzeko”. Beraz, Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak hiru asteko denbora eman diote elkarri uztailean lortutako akordio politikoak “osorik eta leialtasunez” gauzatzen direla bermatzeko.

Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Sailaren iturrien arabera, Jaurlaritzak ez du onartuko akordioaren “edukiarekin eta espirituarekin” guztiz bat ez datorren eskualdatzerik. Maria Ubarretxena sailburuaren eta Elma Saiz Espainiako Gobernuko Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazioko ministroaren arteko bileran aurrerapenak ikusi zituen Jaurlaritzak, baina baita “oztopo tekniko, administratibo eta ekonomiko garrantzitsuak”.

Momentu honetan, beraz, “ezinezkoa” da transferentziak egitea, ez baitira konpondu finantzaketa-sistemari buruzko “funtsezko gaiak” ezta Gizarte Segurantzaren balorazio ekonomikoa eta giza-baliabideena ere.

Urtarrileko bileran “akordio guztiak berme juridiko, tekniko eta politiko guztiekin itxi ahal izan daitezen”, lanean jarraitzeko prest agertu dira bi aldeak.

