DENUNCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Covite denuncia actos por los presos de ETA en Navidades

En varios mensajes difundido en sus redes sociales el Colectivo de Víctimas del Terrorismo critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".
Covite denuncia actos por los presos de ETA en Navidades
Mesa de Nochebuena con 3 sillas vacías en Galdakoa. Foto: @CovitePV
Euskaraz irakurri: ETAko presoen aldeko ekintzak izan direla Gabonetan salatu du Covitek 
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este sábado que, durante los últimos días y con motivo de las fiestas de Navidad, se han celebrado al menos seis actos de apoyo a presos de ETA.

En varios mensajes difundido en su cuenta de la red social X, Covite critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras". "Utilizan las fiestas navideñas para amplificar su mensaje", advierte la asociación de víctimas, que describe y acompaña de imágenes las seis "exhibiciones" públicas de apoyo a presos etarras que ha detectado en los últimos días.

Cita sendos pasacalles en Oiartzun, Villabona y Lesaka, así como concentraciones y actos de denuncia en Galdakao, el barrio de Santutxu de Bilbao y Pamplona.

Presos Denuncias Final de ETA Política

Te puede interesar

Azpeitiako auzipetuen aldeko manifestazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Multitudinaria manifestación en Azpeitia en apoyo a los 43 ciudadanos investigados en dos casos

Cientos de personas han salido a la calle en Azpeitia en solidaridad con 43 vecinos y vecinas que serán juzgados en enero y febrero, 20 de ellas por una protesta contra VOX y otras 23 por unos incidentes relacionados con una pintada.  La marcha ha sido convocada por la Plataforma contra la represión de Azpeitia bajo el lema "Frente a la represión, solidaridad de clase". 

Cargar más
Publicidad
X