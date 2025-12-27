Covite denuncia actos por los presos de ETA en Navidades

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este sábado que, durante los últimos días y con motivo de las fiestas de Navidad, se han celebrado al menos seis actos de apoyo a presos de ETA.



En varios mensajes difundido en su cuenta de la red social X, Covite critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras". "Utilizan las fiestas navideñas para amplificar su mensaje", advierte la asociación de víctimas, que describe y acompaña de imágenes las seis "exhibiciones" públicas de apoyo a presos etarras que ha detectado en los últimos días.



Cita sendos pasacalles en Oiartzun, Villabona y Lesaka, así como concentraciones y actos de denuncia en Galdakao, el barrio de Santutxu de Bilbao y Pamplona.