Cesado un concejal del PSOE de un pueblo de Jaén por aparecer en un vídeo entonando cánticos machistas

Tanto el gobierno local como el Partido Socialista han mostrado su "profundo rechazo" ante el vídeo del edil Manuel Cortés. Así, le han abierto un expediente disciplinario, pedirán suspenderle de militancia y que ponga su acta de concejal a disposición del partido.
Manuel Cortés, concejal del PSOE en Martos (Jaén) , cesado por vídeo machista

Cortés, en el centro, en el vídeo machista. Captura de la red social Tiktok

Euskaraz irakurri: Jaengo herri bateko PSOEko zinegotzia kargutik kendu dute, bideo batean kantu matxistak egiteagatik
Agencias | EITB

Última actualización

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha decidido cesar al concejal socialista Manuel Cortés tras la publicación de un vídeo donde aparece entonando cánticos machistas. El Ayuntamiento ha mostrado su "profundo rechazo" a este tipo de actitudes, y ha comunicado que debe retirar sus delegaciones y competencias, así como presentar su acta.

A través de un comunicado oficial publicado por el Ayuntamiento de Martos, el primer edil ha trasladado a la ciudadanía que este comportamiento "no representa ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno". "Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", ha defendido.

Asimismo, el PSOE de Jaén ha anunciado que ha abierto un expediente disciplinario a dicho concejal y ha solicitado que se aplique la suspensión cautelar de militancia. Igualmente, el PSOE provincial ha instado a Cortés a poner su acta de concejal a disposición del partido.

"Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran", han expresado desde el PSOE. 

Por su parte, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha criticado a través de su cuenta oficial de X que se trata de "una actitud ante la cual uno ni puede ni debe callar". Por ello, ha afirmado que el concejal socialista debería dimitir "por sí mismo" y, "si no lo hace deberían expulsarle desde su propio partido". "De no ser así, el PSOE sería igualmente responsable por auspiciar comportamientos tan vergonzosos como estos", ha concluido. 

