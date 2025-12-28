Cesado un concejal del PSOE de un pueblo de Jaén por aparecer en un vídeo entonando cánticos machistas
El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha decidido cesar al concejal socialista Manuel Cortés tras la publicación de un vídeo donde aparece entonando cánticos machistas. El Ayuntamiento ha mostrado su "profundo rechazo" a este tipo de actitudes, y ha comunicado que debe retirar sus delegaciones y competencias, así como presentar su acta.
A través de un comunicado oficial publicado por el Ayuntamiento de Martos, el primer edil ha trasladado a la ciudadanía que este comportamiento "no representa ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno". "Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", ha defendido.
Asimismo, el PSOE de Jaén ha anunciado que ha abierto un expediente disciplinario a dicho concejal y ha solicitado que se aplique la suspensión cautelar de militancia. Igualmente, el PSOE provincial ha instado a Cortés a poner su acta de concejal a disposición del partido.
"Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran", han expresado desde el PSOE.
Por su parte, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha criticado a través de su cuenta oficial de X que se trata de "una actitud ante la cual uno ni puede ni debe callar". Por ello, ha afirmado que el concejal socialista debería dimitir "por sí mismo" y, "si no lo hace deberían expulsarle desde su propio partido". "De no ser así, el PSOE sería igualmente responsable por auspiciar comportamientos tan vergonzosos como estos", ha concluido.
Te puede interesar
Multitudinaria manifestación en Azpeitia en apoyo a los 43 ciudadanos investigados en dos casos
Cientos de personas han salido a la calle en Azpeitia en solidaridad con 43 vecinos y vecinas que serán juzgados en enero y febrero, 20 de ellas por una protesta contra VOX y otras 23 por unos incidentes relacionados con una pintada. La marcha ha sido convocada por la Plataforma contra la represión de Azpeitia bajo el lema "Frente a la represión, solidaridad de clase".
Covite denuncia actos por los presos de ETA en Navidades
En varios mensajes difundido en sus redes sociales el Colectivo de Víctimas del Terrorismo critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".
El Gobierno Vasco afirma haber actuado con responsabilidad ante las transferencias pendientes
"Hemos pensado que, por responsabilidad, es mejor esperar a que se materialice tal y como lo acordamos y tal y como lo queremos", ha señalado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.
El PNV ve "incomprensible" que no se cumpla el acuerdo firmado por Sánchez para completar el Estatuto
Esteban ya advertió de que, si no se cumplía, sería algo "grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura".
La falta de "plenas garantías" obliga a aplazar la reunión de transferencias al 16 de enero
Según fuentes del Gobierno Vasco consultadas por EITB, no se dan las condiciones para celebrar la reunión con el Gobierno de España, que estaba prevista para el próximo lunes, 29 de diciembre.
El PP acusa al PNV de "despreciar el progreso" por dar "un portazo" a la compra de Ayesa
El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa considera que los jeltzales "ponen en serio peligro el arraigo de sus trabajadores y la propia empresa como tributadora fiscal", que se pregunta "cuántos millones de euros dejará de ingresar" la Hacienda foral "por una decisión política así".
EH Bildu considera incomprensible que la fundación Kutxa renuncie a formar parte del consorcio para la compra de Ayesa
Maddalen Iriarte ha pedido más ambición a los jeltzales guipuzcoanos para no perder el arraigo de Ayesa en el territorio. "Gipuzkoa no va a tener voz en Ayesa, porque así lo han elegido las élites políticas y financieras del territorio", ha lamentado Iriarte.
Feijóo niega haber borrado mensajes con Mazón y asegura que ha cumplido con la jueza
El líder del PP afirma que ha remitido al juzgado los WhatsApp solicitados y pide declarar por vía telemática como testigo
El PSOE comparte el llamamiento de Felipe VI a la convivencia ante la amenaza de los extremismos
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha compartido la "llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos" realizada por el rey de España en su mensaje de Navidad y ha expresado el compromiso de su partido por "trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción".