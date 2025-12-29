La familia de un miliciano muerto en la Guerra Civil recupera sus restos mortales 89 años después

Familiares de un miliciano alavés de la CNT fallecido durante la Guerra Civil y enterrado en el cementerio de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) han recibido este mediodía sus restos mortales, 89 años después.

La entrega ha tenido lugar en el cementerio de Alegría-Dulantzi (Álava) en un emotivo acto en el que han estado presentes representantes del Gobierno Vasco y el alcalde de Alegría-Dulantzi.

Jesús Arratibel Ruiz De Alegría, natural de Zalduondo (Álava), murió el 5 de diciembre de 1936 en el Hospital Militar de Amorebieta-Etxano. Combatió en el batallón "Malatesta" del sindicato anarquista CNT, y tras su muerte fue enterrado en el cementerio de la localidad.

Impulsado por el Instituto Gogora, el Programa de Búsqueda de Desaparecidos en la Guerra Civil permitió la exhumación de los restos de 149 personas del cementerio de Amorebieta-Etxano. Hasta la fecha, cinco combatientes han sido identificados y puestos a disposición de sus familiares.

En el caso de Arratibel Ruiz de Alegría, sus restos fueron cotejaron con la muestra dada en junio de 2024 por una sobrina materna de la víctima, y se llegó a la identificación y a proceder, posteriormente, a su certificación genética. Este proceso se completa una vez que Gogora contacta con la familia, para tomar las muestras de ADN y el laboratorio Biomics de EHU realiza el estudio genético.

Al acto han asistido la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José; el director del Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, Alberto Alonso, y el alcalde de Alegría-Dulantzi, Joseba Koldo Garitagoitia.