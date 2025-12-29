MEMORIA HISTÓRICA
La familia de un miliciano muerto en la Guerra Civil recupera sus restos mortales 89 años después

El alavés Jesús Arratibel Ruiz De Alegría falleció en el hospital militar de Amorebieta-Etxano, en cuyo cementerio fue enterrado. A iniciativa del Instituto Gogora, se han exhumado los restos de 149 personas enterradas allí, y tras un proceso de identificación, seis de ellos han sido entregados a sus respectivos familiares.

Jesus Arratibel Ruiz De Alegria milizianoaren gorpuzkiak (1936an hil zuten) jaso ditu familiak Memoria historikoa

La familia Arratibel Ruiz de Alegría, con los restos mortales de su antepasado. Foto: Irekia

Familiares de un miliciano alavés de la CNT fallecido durante la Guerra Civil y enterrado en el cementerio de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) han recibido este mediodía sus restos mortales, 89 años después. 

La entrega ha tenido lugar en el cementerio de Alegría-Dulantzi (Álava) en un emotivo acto en el que han estado presentes representantes del Gobierno Vasco y el alcalde de Alegría-Dulantzi.

Jesús Arratibel Ruiz De Alegría, natural de Zalduondo (Álava), murió el 5 de diciembre de 1936 en el Hospital Militar de Amorebieta-Etxano. Combatió en el batallón "Malatesta" del sindicato anarquista CNT, y tras su muerte fue enterrado en el cementerio de la localidad. 

Impulsado por el Instituto Gogora, el Programa de Búsqueda de Desaparecidos en la Guerra Civil permitió la exhumación de los restos de 149 personas del cementerio de Amorebieta-Etxano. Hasta la fecha, cinco combatientes han sido identificados y puestos a disposición de sus familiares. 

En el caso de Arratibel Ruiz de Alegría, sus restos fueron cotejaron con la muestra dada en junio de 2024 por una sobrina materna de la víctima, y se llegó a la identificación y a proceder, posteriormente, a su certificación genética. Este proceso se completa una vez que Gogora contacta con la familia, para tomar las muestras de ADN y el laboratorio Biomics de EHU realiza el estudio genético.

Al acto han asistido la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José; el director del Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, Alberto Alonso, y el alcalde de Alegría-Dulantzi, Joseba Koldo Garitagoitia.

