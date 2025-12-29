ATAQUE
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Loiu condena las pintadas amenazantes contra el alcalde de la localidad

El organismo local se ha reunido esta mañana de urgencia para acordar, con los votos de PNV y PP, una declaración institucional tras la aparición de varias pintadas con el nombre del primer edil con una diana en el centro. El texto no ha contado con el apoyo de EH Bildu. 

Pintada contra el alcalde de Loiu PNV. Fuente: Loiuko Udala
Una de las pintadas aparecidas en Loiu (Bizkaia). Foto: Ayuntamiento de Loiu
Euskaraz irakurri: Loiuko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak herriko alkatearen kontrako pintaketak gaitzetsi ditu
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Loiu (Bizkaia) ha condenado "de forma rotunda y sin matices" las pintadas realizadas este pasado fin de semana en la localidad contra el alcalde Josu Andoni Begoria (PNV). 

En una declaración institucional adoptada esta mañana por PNV y PP (EH Bildu no se ha adherido), el organismo local denuncia que en la noche del sábado aparecieron pintadas "que atentan contra la integridad de las personas, incorporando coacciones y amenazas" en distintos puntos del municipio. En ellas, se puede leer el nombre del primer edil con una diana.

El ente local está formado por representates de PNV, EH Bildu y PP. Los ediles de la coalición soberanista no han firmado la declaración

La Junta de Portavoces sostiene que, "lejos de intentar silenciar estos hechos o restarles importancia", se ha de condenar lo ocurrido porque "no se admiten coacciones ni amenazas contra nadie, y menos aún contra personas que representan al conjunto de la ciudadanía y que han sido elegidas democráticamente".

El ente subraya que las pintadas "constituyen expresiones de violencia que atentan contra la convivencia" y que "únicamente retratan la naturaleza de quienes las realizan: actitudes totalitarias, que entienden el miedo y la coacción como forma de hacer política".

Por último, la junta traslada su solidaridad y apoyo al alcalde, así como con sus compañeros y compañeras de esta institución. Apoyo que hacen extensivo a su familia y a su entorno cercano.

