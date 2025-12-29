La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Loiu condena las pintadas amenazantes contra el alcalde de la localidad

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Loiu (Bizkaia) ha condenado "de forma rotunda y sin matices" las pintadas realizadas este pasado fin de semana en la localidad contra el alcalde Josu Andoni Begoria (PNV).

En una declaración institucional adoptada esta mañana por PNV y PP (EH Bildu no se ha adherido), el organismo local denuncia que en la noche del sábado aparecieron pintadas "que atentan contra la integridad de las personas, incorporando coacciones y amenazas" en distintos puntos del municipio. En ellas, se puede leer el nombre del primer edil con una diana.

El ente local está formado por representates de PNV, EH Bildu y PP. Los ediles de la coalición soberanista no han firmado la declaración.

La Junta de Portavoces sostiene que, "lejos de intentar silenciar estos hechos o restarles importancia", se ha de condenar lo ocurrido porque "no se admiten coacciones ni amenazas contra nadie, y menos aún contra personas que representan al conjunto de la ciudadanía y que han sido elegidas democráticamente".

El ente subraya que las pintadas "constituyen expresiones de violencia que atentan contra la convivencia" y que "únicamente retratan la naturaleza de quienes las realizan: actitudes totalitarias, que entienden el miedo y la coacción como forma de hacer política".

Por último, la junta traslada su solidaridad y apoyo al alcalde, así como con sus compañeros y compañeras de esta institución. Apoyo que hacen extensivo a su familia y a su entorno cercano.