Loiuko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak herriko alkatearen kontrako pintaketak gaitzetsi ditu
Tokiko erakundeak premiazko bilera egin du gaur goizean adierazpen instituzional bat adosteko. Pintaketetan Josu Andoni Begoriaren izena ageri da, diana bat erdian duela. EAJren eta PPren aldeko botoekin onartu dute testua; EH Bilduk ez du sinatu.
Loiuko (Bizkaia) Udaleko Bozeramaileen Batzordeak "irmo eta argi" gaitzetsi ditu udalerrian asteburu honetan agertu diren Josu Andoni Begoria alkatearen (EAJ) kontrako pintaketak.
Tokiko erakundea goizean bildu da, urgentziaz, adierazpen instituzionala adosteko. EAJren eta PPren botoekin onartu dute, eta EH Bilduk ez du babestu. Testuan salatu dutenez, larunbat gauean Loiuko hainbat tokitan "pertsonen osotasunaren aurkako" pintaketak agertu ziren, "mehatxuak eta hertsapenak barne hartuta". Horietako batzuetan alkatearen izena ageri da, diana bat erdian duela.
Gertakariei "garrantzia kendu beharrean", Loiuko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak uste du gaitzetsi egin behar direla, udalerrian ez dutelako "inoren aurkako hertsapenik eta mehatxurik onartzen, eta are gutxiago herritar guztiak ordezkatzen dituzten eta demokratikoki hautatuak izan diren pertsonen aurka".
Udal erakundearen arabera, pintaketak "indarkeria-adierazpenak dira, bizikidetzaren aurka egiten dutenak, eta horiek egiten dituztenen izaera baino ez dute islatzen: jarrera totalitarioak, beldurra eta hertsapen politika egiteko modu gisa ulertzen dituztenak".
Azkenik, Josu Andoni Begoria alkateari "elkartasuna eta babesa" adierazi diote, baita erakundeko lankideei ere. Babes hori familiari eta ingurune hurbilari ere zabaldu diete.
Zure interesekoa izan daiteke
Feijooren iritziz, 2025 “sanchismoaren erabateko kolapsoaren urtea” izan da
Alberto Nuñez Feijoo PPren buruak Espainiako Gobernuaren "10 porrot" aipatu ditu, horien artean, etxebizitza, migrazio politika eta "nazioarteko mesfidantza".
Bilboko Udalak 2026rako aurrekontua onartu du, eta urte bukaerako ohiko brindisa egin dute alderdi guztiek
EAJren eta PSEren botoak nahikoak izan dira aurrekontua onesteko, oposizioaren proposamenak onartu gabe. Hiriburuak 751 milioi euro izango ditu, 2025ean baino 32 milioi gehiago, eta gizarte gastua asetzeko, azpiegiturak hobetzeko eta kultura bultzatzeko erabiliko dira nagusiki. Azken urteetan bezala, Bilboko Udala ez da zorpetuko. Aurrekontuak onartu ondoren, Bilboko Udaleko alderdi politiko guztiek arabiar aretoan topa egin dute.
Otxandianok uste du EAJk Kongresuan duen jarrera ez dela "asko aldatuko", nahiz eta eskuduntzen eskualdatzea ez bete
Zentzu horretan, EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi du EAJ ez dela izan "babes iraunkorra ematen duen bloke baten parte", eta ez duela Pedro Sanchezen Gobernuarekin "programa partekatu bat", beraz, ez du uste "dinamika parlamentarioa asko aldatuko denik".
Gaurko aurreikusita zegoen Aldebiko Batzordearen bilera atzeratu dute, eskumenak transferitzeko berme nahikorik ez zegoelako
Batzarra ostiralean utzi zuten bertan behera, uztailean hitzartutako "gutxieneko baldintza tekniko, ekonomiko eta juridikoak" betetzen ez zirela ikusita. Urtarrilaren 16rako egin dute berriro hitzordua bi aldeek.
Jaengo herri bateko PSOEko zinegotzi bat kargutik kendu dute bideo batean kantu matxistak egiteagatik
Martosko udal gobernuak eta Alderdi Sozialistak "erabat" gaitzetsi dute Manuel Cortes zinegotziaren jarrera. Hala, diziplina-espedientea ireki diote, behin-behinean alderditik botako dute eta zinegotzi akta alderdiaren esku uzteko eskatuko diote.
Honakoak izan dira aurten politika arloko albiste nagusiak
Aldaketaren aldarriaren bidetik, berezko nortasuna erakusten saiatu da aurten Imanol Pradales lehendakaria. Espainian, ordea, gatazka politikoak goia jo du legegintzaldiaren erdian, Pedro Sanchezen agintea kolokan jartzeraino.
Manifestazio jendetsua Azpeitian, bi kasutan auzipetutako 43 herritarren alde
Manifestazioa izan da iluntzean Azpeitian, VOX-en kontra mobilizatzeagatik ikertuta dauden 20 lagunei eta pintaketa baten harira auzipetu zituzten beste 23 herritarrei elkartasuna adierazteko. Urtarrilean eta otsailean epaituko dituzte guztiak. Jendetza batu da Azpeitia Errepresioaren Aurka plataformak deituta, "Errepresioaren aurrean, klase elkartasuna" lelopean egin duten manifestazioan.
ETAko presoen aldeko ekintzak izan direla Gabonetan salatu du Covitek
Terrorismoaren Biktimen Kolektiboak bere sare sozialetan zabaldu dituen hainbat mezutan kritikatu duenez, "ezker abertzaleak -Sortuk eta EH Bilduk- eta bere sateliteek, Sarek kasu, zigorgabetasun handiagoa eskatzen jarraitzen dute ETAkide guztientzat".
Eusko Jaurlaritzak adierazi du erantzukizunez jokatu duela transferitu gabe dauden eskumenen aurrean
"Pentsatzen dugu hobe dela transferentzia horiek erabaki genuen bezala eta nahi dugun moduan gauzatu arte itxarotea", esan du Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak.