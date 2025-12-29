ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Loiuko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak herriko alkatearen kontrako pintaketak gaitzetsi ditu

Tokiko erakundeak premiazko bilera egin du gaur goizean adierazpen instituzional bat adosteko. Pintaketetan Josu Andoni Begoriaren izena ageri da, diana bat erdian duela. EAJren eta PPren aldeko botoekin onartu dute testua; EH Bilduk ez du sinatu. 

Pintada contra el alcalde de Loiu PNV. Fuente: Loiuko Udala

Loiun (Bizkaia) agertutako pintaketetako bat. Argazkia: Loiuko Udala

author image

EITB

Azken eguneratzea

Loiuko (Bizkaia) Udaleko Bozeramaileen Batzordeak "irmo eta argi" gaitzetsi ditu udalerrian asteburu honetan agertu diren Josu Andoni Begoria alkatearen (EAJ) kontrako pintaketak. 

Tokiko erakundea goizean bildu da, urgentziaz, adierazpen instituzionala adosteko. EAJren eta PPren botoekin onartu dute, eta EH Bilduk ez du babestu. Testuan salatu dutenez, larunbat gauean Loiuko hainbat tokitan "pertsonen osotasunaren aurkako" pintaketak agertu ziren, "mehatxuak eta hertsapenak barne hartuta". Horietako batzuetan alkatearen izena ageri da, diana bat erdian duela. 

Gertakariei "garrantzia kendu beharrean", Loiuko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak uste du gaitzetsi egin behar direla, udalerrian ez dutelako "inoren aurkako hertsapenik eta mehatxurik onartzen, eta are gutxiago herritar guztiak ordezkatzen dituzten eta demokratikoki hautatuak izan diren pertsonen aurka".

Udal erakundearen arabera, pintaketak "indarkeria-adierazpenak dira, bizikidetzaren aurka egiten dutenak, eta horiek egiten dituztenen izaera baino ez dute islatzen: jarrera totalitarioak, beldurra eta hertsapen politika egiteko modu gisa ulertzen dituztenak".

Azkenik, Josu Andoni Begoria alkateari "elkartasuna eta babesa" adierazi diote, baita erakundeko lankideei ere. Babes hori familiari eta ingurune hurbilari ere zabaldu diete.

EAJ Bizkaia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Brindisa bilboko udaletxean, aurrekontuak presupuestos 2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bilboko Udalak 2026rako aurrekontua onartu du, eta urte bukaerako ohiko brindisa egin dute alderdi guztiek

EAJren eta PSEren botoak nahikoak izan dira aurrekontua onesteko, oposizioaren proposamenak onartu gabe. Hiriburuak 751 milioi euro izango ditu, 2025ean baino 32 milioi gehiago, eta gizarte gastua asetzeko, azpiegiturak hobetzeko eta kultura bultzatzeko erabiliko dira nagusiki. Azken urteetan bezala, Bilboko Udala ez da zorpetuko. Aurrekontuak onartu ondoren, Bilboko Udaleko alderdi politiko guztiek arabiar aretoan topa egin dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Manifestazio jendetsua Azpeitian, bi kasutan auzipetutako 43 herritarren alde

Manifestazioa izan da iluntzean Azpeitian, VOX-en kontra mobilizatzeagatik ikertuta dauden 20 lagunei eta pintaketa baten harira auzipetu zituzten beste 23 herritarrei elkartasuna adierazteko. Urtarrilean eta otsailean epaituko dituzte guztiak.  Jendetza batu da Azpeitia Errepresioaren Aurka plataformak deituta,  "Errepresioaren aurrean, klase elkartasuna" lelopean egin duten manifestazioan. 
Gehiago ikusi
Publizitatea
X