Juan Luis Ibarra renuncia como presidente de la comisión de control de la Ertzaintza
El presidente de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha renunciado al cargo que desempeñaba desde que hace ahora cuatro años le nombrara el Gobierno Vasco.
Esta renuncia, que fue aceptada en el último Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, ha sido comunicada tras la última reunión de este año del Consejo del Gobierno Vasco en el que se ha aprobado la nueva composición de este organismo.
Esta comisión se creó en 2020 para estudiar cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza y de las policías locales que apunte a una posible vulneración de derechos.
Ibarra, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, fue nombrado por el Gobierno Vasco a finales de diciembre de 2021 para sustituir al magistrado Joaquín Giménez.
En su última comparecencia ante el Parlamento Vasco, el pasado mes de noviembre, Ibarra y la vocal de la comisión Miren Ortubay, denunciaron las dificultades de acceso a documentación policial y la falta de medios para llevar a cabo su trabajo. Asimismo, lamentaron la inexistencia de cauces oficiales para conocer si los cuerpos policiales implementan las recomendaciones que emite la comisión.
Esta renuncia de Ibarra se produce de manera paralela al proceso de renovación de cuatro vocales de la comisión que finalizan su mandato: Francisco Javier Hernáez, Estafanía Ocáriz, José Antonio Nieto y Miren Ortubay.
Entre los nuevos vocales de la comisión que los van a sustituir se encuentra el presidente de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, José Antonio González. Fue el juez ponente de la resolución del Superior vasco de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto del artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco sobre los perfiles lingüísticos en la administración, una decisión criticada desde el Ejecutivo autonómico que ahora le nombra en este organismo.
También ha sido designado Enrique Lucas, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y director del Gobierno Vasco; Nieves Martínez de Antoñana, que fue directora de Régimen Jurídico de la Lehendakaritza desde 2012; la ertzaina Marta Aldanondo y el abogado Santiago Ron. Se mantiene como miembro José Julio González, comisario jefe de la división de seguridad de la Policía Municipal de Bilbao.
Estos nuevos miembros han sido designados para un periodo de cinco años y sus nombramientos entrarán en vigor el 14 de enero próximo tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
