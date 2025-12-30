Juan Luis Ibarrak utzi egin du Ertzaintzaren kontrol batzordearen presidente kargua
Ibarra Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea izan zen, eta Eusko Jaurlaritzak 2021eko abenduaren amaieran izendatu zuen Ertzaintzaren kontrol batzordearen presidente.
Juan Luis Ibarra Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordearen lehendakariak utzi egin du orain dela lau urte Eusko Jaurlaritzak izendatu zuenetik betetzen zuen kargua. Gobernu Kontseiluak astearte honetan jakinarazi du horren berri, gaur onartu baita batzordearen osaera berria.
Kontrol eta gardentasun batzordea 2020an sortu zen, eta Ertzaintzaren zein Euskadiko Udaltzaingoaren barruan eskubideak urratu daitezkeela adierazten duen edozein jokabide eta praktika aztertzen ditu, ofizioz nahiz alderdi batek eskatuta.
Ibarra Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente izan zen, eta 2021 amaieran izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak batzordearen lehendakari, Joaquin Gimenez magistratua ordezkatzeko.
Joan den azaroan Eusko Legebiltzarrean egindako azken agerraldian, Ibarrak eta Miren Ortubay batzordeko kideak polizia-dokumentazioa eskuratzeko zailtasunak eta beren lana egiteko baliabide falta salatu zituzten. Halaber, deitoratu zuten ez zegoela bide ofizialik polizietako kideek batzordeak emandako gomendioak ezartzen ote dituzten jakiteko.
Izendapen berriak
Gobernu Kontseiluak gaur berretsi ditu izendapen berriak. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordea batzordeburu batek eta bost batzordekidek osatzen dute, eta kargu guztiak berritzen dira, bat izan ezik.
Batzordeko kide hauek dira amaituko dute agintaldia: Francisco Javier Hernaez, Estafania Ocariz, Jose Antonio Nieto eta Miren Ortubay.
Hala, gaur egindako Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordearen osaera berria onartu du; Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Nieves Martinez de Antoñana, Marta Aldaondo Garaizabal, Santiago Ron Cruzelegui eta Jose Antonio Gonzalez Saiz.
Horrez gain, Jose Julio Gonzalez Zamanillok Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta gardentasun Batzordeko kide izaten jarraitzen du.
Kide berriek bost urterako izendatu dira, eta haien izendapenak urtarrilaren 14an sartuko dira indarrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoren.
