Feijóo manda a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En ellos, se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno español le ha llamado y confía en que les esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave".

Así, a las 19:59 horas, en el segundo WhatsApp con Mazón, le manda un mensaje de ánimo y añade: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio", en alusión al incendio en un edificio de Valencia en febrero de 2024. En esa decena de mensajes que intercambiaron esa noche, hay otro en el que le dice de nuevo: "Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes y diputaciones coordinados, y con la gente y tú informando".

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la jueza los 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia y solicitó que su declaración como testigo -prevista para el 9 de enero- se produzca por medios telemáticos, una petición a la que la jueza ha accedido.

Fuentes del equipo de Feijóo consideran que los mensajes que ha entregado a la jueza "corroboran y ratifican la total transparencia del presidente del PP que, a diferencia de Sánchez, no tiene nada que ocultar y se interesó desde el primer minuto por la desgracia acontecida".

Feijóo ha asegurado a la jueza que remite "todas las comunicaciones" enviadas a Mazón el 29 de octubre, y que "complementan el conjunto de mensajes recibidos" del expresidente de la Generalitat, dejando claro que "no ha sido borrado ninguno de los mensajes de ese chat".

A las 20:08 horas llegó la primera respuesta de Mazón. "Gracias Presi", respondió. "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", continuó el dirigente valenciano que, sobre las 20:15 horas, le mandó otro mensaje: "Noche larga por delante".



A las 21:45 horas, Mazón le agradece a Feijóo sus palabras y le informa: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".



En otro mensaje posterior, a las 23:21 horas, el expresidente valenciano señala a Feijóo que el Gobierno español "más o menos sí" está a disposición, aunque asegura que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada".



Mazón también le informa, a las 23:23 horas, que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta Montero; además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".



A esa misma hora, Mazón abunda en la gravedad de la situación. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", subraya, para después afirmarle a Feijóo que en aquel momento, a través de la Delegación del Gobierno, tenían lo que necesitaban, que es la Unidad Militar de Emergencias (UME).



A las 23:25 horas, en otro 'whatsapp' a Feijóo, Mazón le avanza que "ya están apareciendo muertos en Utiel" pero no lo han hecho público y que "van a aparecer más". "Un puto desastre va a ser esto presi", le comenta. La última comunicación aquel día entre ambos fue a las 23:29 horas.