Valentziako goialdeko depresioaren egunean Mazonekin izandako mezu guztiak epaileari bidali dizkio Feijook
Urriaren 29an Mazoni bidalitako "mezu guztiak" igorri dizkiola esan dio PPko buruak epaileari, argi utzita ez dutela "txat horretako mezurik ezabatu". Halaber, Generalitateko presidente ohiaren mezuak eta erantzunak irakur daitezke ere bai.
Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak 2024ko urriaren 29an Carlos Mazon Generalitateko orduko presidenteari bidali zizkion mezuak igorri dizkio Catarrojako Instrukzio Epaitegiari, Valentzian 230 hildako eragin zituen goialdeko depresioaren kudeaketa ikertzen ari baita.
Mezu horietan, hildako eta desagertutakoen inguruan hitz egiten dute bi agintariek, eta Mazoni galdetzen dio ea Espainiako Gobernuak deitu ote dion, laguntza emango dielakoan. Gainera, pare bat aldiz gomendatzen dio guzti horrekin lotutako komunikazioaren kontrola bere gain izatea, "gakoa" baita.
Hala, egun hartako 19:59an, WhatsApp aplikazioaren bitartez Mazoni idatzi zion bigarren mezuan, elkartasuna adierazi zion, eta honako hau gaineratu zuen: "Informatiboki egoera hau gida ezazu, sutearekin egin zenuen bezala", 2024ko otsailean Valentziako eraikin batean izandako suteari erreferentzia eginez.
Gau hartan elkar trukatu zituzten hamar mezu horietako batean, honakoa azpimarratu zion: "Ardura zaitez komunikazio-ekimena zuzentzeaz... Gakoa da. Alkateak eta aldundiak koordinatu, eta herritarrak informatzen aritu zaitez zu zeu".
Abenduaren 24an, gertaera tragiko horien egunean Generalitateko presidente ohiak bidalitako mezuak bidali zizkion PPko presidenteak epaileari, eta urtarrilaren 9rako aurreikusita dagoen saioan bide telematikoak erabiliz deklaratzeko eskatu zion, lekuko gisa.
Feijooren lantaldeko iturrien arabera, epaileari eman dizkion mezuek "PPko presidentearen erabateko gardentasuna berresten dute, Sanchezek ez bezala, ez baitu ezer ezkutatzeko, eta lehen minututik interesatu zen Valentzian gertatutako zorigaitzaz".
Urriaren 29an Mazoni bidalitako "mezu guztiak" igorri dizkiola esan dio PPko buruak epaileari, argi utzita ez dutela "txat horretako mezurik ezabatu". Halaber, Generalitateko presidente ohiaren mezuak eta erantzunak irakur daitezke ere bai.
20:08etan iritsi zen Mazonen lehen erantzuna: "Eskerrik asko, presi". "Gero esango dizut. Minuturo izorratzen ari gara", jarraitu zuen agintari valentziarrak, eta 20:15ak aldera, beste mezu bat bidali zion: "Gau luzea izango dugu aurretik".
21:45ean, Mazonek eskerrak eman zizkion Feijoori bere hitzengatik, eta honako hau adierazi zion: "Gainezka gaude, ez dakigu benetan zer gertatzen ari den, baina dozenaka desagertu daude gurean, eta ezin ditugu denak baieztatu".
Geroago, 23:21ean, Valentziako presidente ohiak Feijoori adierazi zion Espainiako Gobernua "gutxi gorabehera" laguntzeko prest zegoela, baina "ezertarako balio ez duen krisi-kabinetea" sortu zutela.
23:23an, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin, Maria Jesus Montero presidenteordearekin, Margarita Robles Defentsa ministroarekin eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroarekin hitz egin zuela ere jakinarazi zion Mazonek.
Ordu horretan bertan, Mazonek egoeraren larritasuna azpimarratu zuen. "Orain arazoa da ezin garela herri askotan sartu ere egin, jendea teilatuetan dago ikaratuta", azpimarratu zuen, eta, ondoren, Feijoori esan zion Larrialdietarako Unitate Militarraren (UME) laguntza behar zutela une hartan, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren bitartez.
23:25ean, beste mezu batean, "Utielen lehen hildakoak" ageri zirela aurreratu zion Mazonek, baina ez zutela oraindik datu hori publiko egin. "Hondamendi galanta izango da hau", esan zion Feijoori. Bi agintarien arteko azken mezua 23:29an izan zen.
