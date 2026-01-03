DERECHOS HUMANOS
Sare llama a llenar las calles de Bilbo el próximo sábado, para reclamar el fin de las políticas de excepción

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Ezin da gehiago luzatu" lelopean egingo du Sarek datorren larunbateko manifestazioa Bilbon
La red ciudadana Sare ha realizado un llamamiento a la sociedad a participar el próximo sábado, día 10, en la tradicional manifestación "por el fin de la vulneración de derechos" a los presos de la extinta ETA que convoca anualmente y que, han explicado, será "festiva" y con "el grueso de actividades en el Casco Viejo". Diferentes personalidades, como el cantante Francis Díez, portarán la pancarta, y en el acto final actuarán Pantxoa eta Peio, entre otros.

